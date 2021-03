Der Baselbieter Sozialdirektor Anton Lauber hat sich mit der deutlich überarbeiteten Sozialhilfe-Vorlage gerade noch aus der Affäre gezogen. Foto: Pino Covino

Peter Riebli, SVP-Landrat und Auslöser der Baselbieter Sozialhilfe-Reform, hat in vielem recht. Es gibt tatsächlich Menschen, die es sich in der Sozialhilfe bequem gemacht haben, und das nervt. Die teilweise horrenden Sozialkosten treiben Gemeinden in den finanziellen Notstand. Und ja, niemand kann gut finden, dass es in bestimmten Situationen attraktiver ist, Sozialhilfe zu beziehen, als zu arbeiten. «Arbeit muss sich lohnen», sagt Riebli.

Dennoch ist jetzt schon klar, dass beide politischen Lager im Landrat versuchen werden, das neue Sozialhilfe-Gesetz abzuändern: Die SP beabsichtigt, den Abzug für Langzeitbezüger zu streichen, während die SVP bestrebt ist, die Vorlage zu verschärfen, um Schmarotzer härter bestrafen zu können.