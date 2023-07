Im Clinch: Die Präsidenten Patricia von Falkenstein (LDP, links oben), Balz Herter (Mitte, links unten) und Johannes Barth (FDP, rechts unten) sind sauer auf Katja Christ (GLP, rechts oben). Fotos: Nicole Philipp, Lucia Hunziker, Kostas Maros, Nicole Pont

Die Grünliberalen im Allgemeinen (und sogar eher ausgeprägt die Sektion Basel-Stadt) gefallen sich seit mehreren Jahren ja in der Rolle der Mehrheitsbeschafferin, in den Parlamenten, bei Listenverbindungen.

Konnte man schon zuvor – vor allem stilistisch – wenig mit der fürchterlichen Floskel «Zünglein an der Waage» anfangen, ist sie seit dem Erstarken der GLP in Basel leider zu einem routiniert verwendeten Begriff in der politischen Diskussion geworden.

Inhaltlich ist es ja auch richtig: Die GLP entscheidet, ob der Weg nach rechts oder links geht. Im nationalen Parlament geht er deutlich nach links, im Kanton Basel-Stadt: na ja, mal so, mal so. Man wirkt modern und hip, das hilft, aber da ist auch viel Unschärfe. Eine Trendpartei, die laufend Wähler gewinnt – und doch auf der schwierigen Suche nach der politischen Ideallinie ist.

Das hat aber bisher nicht geschadet, im Gegenteil, in der aktuellen Situation gilt im Parlament: Hat man die Grünliberalen für ein Anliegen überzeugt, hat man gewonnen. Umgekehrt heisst das aber auch: Teilt die GLP-Fraktion ein Ersuchen nicht, kann man es eigentlich gleich sein lassen.

Kommt dazu: Die Grünliberalen stellen eine Regierungsrätin (Esther Keller), eine Nationalrätin (Katja Christ), einen Grossratspräsidenten (Bülent Pekerman).

Es erstaunt also nicht, dass die Partei immer selbstbewusster wird. Sie hegt Machtansprüche. Wer kann es ihr verübeln?

Ein bisschen unverschämt

Das aktuellste Beispiel, der Unterlisten-Zoff, zeigt den grünliberalen Habitus schön auf. Aggressiv, ein bisschen unverschämt auch, aber voller Tatendrang hat man – ohne Absprache mit den Partnern in der Listenverbindung (LDP, FDP, Mitte/EVP) für die Nationalratswahlen – acht Unterlisten kreiert. Aus dem einfachen Grund: Die Experten sagen, dass diese nützlich seien (oder zumindest nicht schaden).

Und die GLP hat recht mit ihrem Powerplay. Politik ist Machtanspruch, nicht Common Sense. Wer nach oben will, verärgert, macht wütend, schiebt erbarmungslos zur Seite, drängt in den Vordergrund.

Was die Grünliberalen nun erstmals (zumindest in dieser Heftigkeit) erfahren müssen: Niemand applaudiert auf diesem Weg und geht brav zur Seite, auch vermeintliche Partner nicht, sondern entwickelt Widerstand. Selten hat man das bürgerliche Establishment kollektiv derart in Rage erlebt.

Goutiert das der Wähler?

Dessen Ärger ist ja auch nachvollziehbar, man fühlt sich hintergangen von einer Partnerin, die sowieso unbeliebt, weil zu wenig bürgerlich ist.

Und es ist tatsächlich schon auch so, dass die Grünliberalen mit ihrer neu entdeckten Chuzpe ein grosses Risiko eingehen – was halt dazugehört, wenn man selber forsch attackiert. Selbst wenn Unterlisten tatsächlich helfen: Ob der Mitte-rechts-Wähler es goutiert, dass sich durch den Grossangriff auch eine bürgerliche Krise ausgewachsen hat, muss abgewartet werden.

Die GLP nimmt das Kräftemessen bisher an, zwar immer nahe an der Eskalation, dass sich das wacklige Zweckbündnis nämlich auflöst, Druck bedeutet eben auch Gegendruck. Aber der Forderung von LDP, FDP und Mitte, dass man die Anzahl Unterlisten doch bitte halbieren möge: Ihr ist man nicht nachgekommen, sondern hat einen durchaus respektablen Kompromiss erzielt. Sechs Listen dürfen es sein. Die Listenverbindung hält.

Aber natürlich ist das nur ein bürgerlicher Burgfrieden.

Erboste Partner

Auch darüber hinaus ist der Preis kein kleiner. Die BaZ weiss: GLP-Präsidentin Katja Christ hat auf nationaler Ebene mit den Führungsetagen der Mitte-rechts-Parteien gedealt. Und viel erreicht. Die Partner empfinden das als Drohung: Kickt ihr uns, also die GLP, aus der Listenverbindung, tun wir das im Gegenzug mit euch in anderen Kantonen, wo die GLP für Sitzgewinne dienlich sein kann – primär für die Mitte. Zum Beispiel im Baselbiet.

Kann man natürlich machen, ein solches Vorgehen birgt jedoch die Gefahr der Isolation. Gerade für die zukünftige Zusammenarbeit. In Basel ist man ob dieses Vorgehens ziemlich erbost.

Das legen Aussagen von bürgerlichen Politikern nahe, die sich mitten im gemeinsamen (!) Wahlkampf so dezidiert wie selten äussern. FDP-Präsident Johannes Barth betont ausdrücklich, dass man sich «nicht vorführen» lassen wolle, dieses Verhalten Konsequenzen haben werde. «Dieser Excel-Partei geht es nur um sich selber. So etwas habe ich noch nie erlebt.»

Und er sagt: «Wenn es etwas Positives in dieser leidigen Angelegenheit gibt: LDP, Mitte und FDP sind nun zusammengerückt.»

«Wenn sich nicht alles ändert, wird es die letzte Zusammenarbeit mit der GLP gewesen sein.» LDP-Fraktionschef Raoul I. Furlano

Wird es also künftig schwerer für die GLP, Bündnisse zu schmieden?

Das könnte durchaus sein. Raoul I. Furlano, LDP-Vorstandsmitglied und Fraktionschef, stimmt Barth zu: «Was die GLP hinter unserem Rücken gemacht hat, kann man durchaus Machtpolitik nennen. Um etwas anderes geht es den Grünliberalen offensichtlich auch nicht. Aber eine gute, vertrauensvolle, bürgerliche Zusammenarbeit ist das nicht.»

Und erfrischend selbstkritisch sagt er: «Aber klar, als Bürgerliche müssen wir auch konstatieren: Wer mit einer nicht wirklich bürgerlichen Partei fremdgeht, muss mit Konsequenzen rechnen. Das ist jetzt passiert. Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt uns wohl oder übel nur übrig, die Listenverbindung aufrechtzuerhalten. Aber für die Zukunft heisst das: Wenn sich nicht alles ändert, wird es die letzte Zusammenarbeit mit der GLP gewesen sein. Diese Haltung habe nicht nur ich, ich denke, dass diese auch in unserer Partei gelebt wird.»

Aus der FDP und der Mitte sind ähnliche Voten zu vernehmen. Ist das nur der erste Ärger? Oder wird nun ebenfalls ein gnadenloses Powerplay gegen die GLP aufgezogen?

Das beste Druckmittel

Denkbar ist vieles, klar ist nur: Aktuell scheint die GLP im Vorteil. Geht der zweite bürgerliche Sitz, also jener von Katja Christ, im Oktober aber ohnehin an die Linken, könnte der provozierte Zoff sich allerdings auch als Pyrrhussieg erweisen. Denn so schnell werden die Bürgerlichen diese Aktion nicht vergessen. Und sie haben auch gute Argumente, vor allem in Zukunft.

Im Grossen Rat brauchen die Bürgerlichen aktuell die GLP (umgekehrt auch, aber weniger). Das kann sich im nächsten Jahr aber wieder ändern. Daran wird man die Grünliberalen gerne erinnern.

Im Regierungsrat müsste Esther Keller 2024 zumindest um ihre neuerliche Wahl zittern, wenn die Bürgerlichen (mit oder ohne SVP) die GLP-Frau unter Beschuss nähmen.

Und aus dem Nationalrat könnten sie Katja Christ, sollte sie ihren Sitz dank der Listenverbindung halten können (was alles anderes als sicher ist), im Jahr 2027 allerdings sicher abschiessen. Entweder ginge der Sitz dann an die Linken – oder man bindet, um den Sitz zu halten, die SVP wieder ein.

Das sind Druckmittel, die durchaus erfolgreich eingesetzt werden könnten.

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

