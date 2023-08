Nach jahrelanger Verzögerung – Basler SVP-Duo steht wegen Wirtschaftsdelikten vor Gericht Der ehemalige Nationalrat Sebastian Frehner und der Ex-Grossrat Bernhard Madörin sollen «Schwindelgründungen» von Firmen veranlasst haben. UPDATE FOLGT

Sebastian Frehner muss sich heute vor dem Basler Strafgericht verantworten. Foto: Archiv/Kostas Maros

Alt Nationalrat Sebastian Frehner (SVP) sowie sein ehemaliger Chef und Parteikollege Bernhard Madörin müssen sich am Freitag vor dem Basler Strafgericht verantworten. Den beiden wird vorgeworfen, «Schwindelgründungen» von Firmen veranlasst zu haben, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft heisst.

Den beiden wird die Erschleichung falscher Beurkundungen und Anstiftung zur Urkundenfälschung zur Last gelegt. Bei der Treuhandfirma Artax Fide Consult sollen Madörin und Frehner zwischen 2007 und 2009 in acht Fällen jeweils «nach demselben Muster» vorgegangen sein, wie es in der Anklageschrift heisst.

Als Leiter der Treuhandfirma habe der ehemalige Basler Grossrat Madörin jeweils dem Handelsregisterführer angegeben, alle Einlagen für die neu gegründeten Gesellschaft seien vollständig erbracht.

Nach erfolgter Eintragung ins Handelsregister liessen Madörin und sein Mitarbeiter Frehner das Gründungskapital von 100'000 Franken nach dem Gründungsakt ganz oder grösstenteils wieder an die Artax zurück überweisen, «um es für die Gründung weiterer Firmen oder andere Zwecke der Artax zu verwenden», schreibt die Staatsanwaltschaft weiter. Madörin und Frehner hätten so die gegründeten Gesellschaften als sogenannte Mantelfirmen an ihre Kunden übertragen.

Jahrelange Verzögerung beim Gericht

Die Anklage liegt bereits seit dem Jahr 2018 vor und kommt erst jetzt vor Gericht. Grund für die jahrelange Verzögerung ist, dass die mit dem Verfahren betraute Gerichtspräsidentin per Ende 2021 in Pension ging, «ohne den Fall zu instruieren», wie der Verwaltungschef des Basler Strafgerichts auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt. «Die Gründe dafür entziehen sich unserer Kenntnis», heisst es weiter in der Antwort. Per 2022 sei umgehend ein neuer Verfahrensleiter beauftragt worden, der sich in das besagte Dossier einarbeiten musste.

Vor Gericht steht als dritter Angeklagter ein Notar. Ihm wird Urkundenfälschung vorgeworfen. Madörin und Frehner sollen ihn dazu angestiftet haben. Gemäss Anklageschrift wusste der Notar, dass die beiden anderen die Absicht hatten, «das Kapital nur zum Schein einzubringen». Für alle drei gilt bis zum Urteil die Unschuldsvermutung.

SDA/ssc

