Knüppel und Hunde gegen Demonstranten – Nach «Jagdszenen» und Grossaufgebot erntet Baselbieter Polizei viel Kritik In Liestal kam es am Mittwoch zu unschönen Szenen: Bei einer Kundgebung wurden zwölf von rund vierzig Teilnehmern festgenommen. Mittendrin eine Grande Dame des Baselbiets. Benjamin Wirth

Bei einer Kundgebung in Liestal war die Polizei schwer bewaffnet vor Ort. Foto: Gegen Verdrängung Liestal

Die Baselbieter Alt-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (SP) traute ihren Augen kaum: Am Mittwochabend war die Grande Dame der Sozialdemokraten auf dem Nachhauseweg eines langen Ausfluges im Berner Oberland und wollte in Liestal vom Zug auf den Bus umsteigen. Zu ihrer Überraschung fuhren am Bahnhof aber keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Anstelle eines Busses stand plötzlich ein Grossaufgebot an Polizisten vor ihr.

Verantwortlich für den beachtlichen Aufmarsch der Baselbieter Kantonspolizei waren rund vierzig Personen, die beim Emma-Herwegh-Platz an einer unbewilligten Kundgebung teilnahmen, die im Zusammenhang mit der Hausbesetzung bei der alten Sprengstofffabrik Cheddite von letztem Dienstag stand. Die Teilnehmer kritisierten den Abriss mehrerer Liegenschaften und forderten gleichzeitig billigere Wohnräume.