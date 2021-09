Gemeinderat unter Beschuss – Nach geplatzter Versammlung – jetzt brodelts in Seewen Die Gemeindeversammlung in Seewen wurde kurzfristig wegen Corona abgesagt – zumindest offiziell. In der Gemeinde macht jedoch ein gravierender Verdacht die Runde. Lucas Huber

Trotz der Absage der Gemeindeversammlung trafen sich Einwohnerinnen und Einwohner am vergangenen Dienstag beim Schulhaus Zelgli, wo die Versammlung hätte stattfinden sollen.

In Seewen werden die Volksrechte mit Füssen getreten. Dieser Ansicht ist zumindest «ein Stimmbürger», der seinen Namen aber lieber nicht in der Zeitung lesen will. Was ist geschehen? In Seewen sollte am Dienstagabend, 21. September, eine Gemeindeversammlung stattfinden.

Am 14. September hatte der Gemeinderat jedoch einstimmig beschlossen, diese abzusagen und durch einen Urnengang gut einen Monat später, am 24. Oktober, zu ersetzen. Er informierte via Gemeinde-News-App und die Website der Gemeinde. Als Grund gibt diese die Pandemie an. Denn die Covid-Notverordnung des Kantons Solothurn – die am 30. Oktober ausläuft – sieht diese Möglichkeit explizit vor. Dennoch haben sich rund 40 Einwohnerinnen und Einwohner am vergangenen Dienstag vor Ort eingefunden und ihrem Unmut über die geplatzte Versammlung so Ausdruck verliehen.