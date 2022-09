Basler Justiz – Nach Geburt verstorben – Angehörige warten seit Jahren auf Aufklärung Zwei Todesfälle aus dem Jahr 2014 im Zusammenhang mit Geburten an Basler Spitälern beschäftigen die Justiz bis heute. Die Verjährungsfrist allfälliger Straftaten rückt näher. Mirjam Kohler

Kam es im Zusammenhang mit der Geburt zu Behandlungsfehlern? Symbolbild: Keystone

Gleich zweimal innerhalb einer Woche spielten sich im Frühjahr 2014 in Basler Spitälern dramatische Szenen ab, von denen die Öffentlichkeit bis jetzt nichts erfuhr. Es geht um einen verstorbenen Säugling im einen Fall und in einem zweiten Fall um eine Frau, die in Zusammenhang mit der Geburt verstarb. Ihr Neugeborenes überlebte – mit bleibenden Schäden.