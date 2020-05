Nach Einbruch in Kiosk nahm Polizei zwei junge Männer fest Verdächtige Geräusche beim Restaurant Lange Erlen führte zu einem Anruf bei der Polizei, welche die Verdächtigen wurden ein 17- und ein 22-Jähriger gestellt. hws , Staatsanwaltschaft Basel-Stadt

Beim Tierpark Lange Erlen brachen zwei junge Erwachsene in den Kioskladen ein. Tamedia

Am frühen Samstagmorgen, um ca. 2.15 Uhr, hörten Personen im Tierpark Lange Erlen am Erlenparkweg verdächtige Geräusche, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilt. Zwei Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Kioskladen verschafft. Nach der Alarmierung der Polizei war diese kurze Zeit später mit mehreren Patrouillen vor Ort und konnten «einen der Männer noch im Tierpark anhalten», so die Staatsanwaltschaft. «Der Zweite flüchtete durch den Wald und konnte anschliessend festgenommen werden.» Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um einen 17- und einen 22-jährigen Schweizer.