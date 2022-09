38. Schupfart-Festival – Nach drei Jahren bebte der Flugplatz wieder Das traditionelle Musikfestival auf dem Flugplatz Schupfart zog die Massen nach langer Pause wieder an. Die Marke von 10’000 Fans konnte aber nicht mehr erreicht werden. Daniel Aenishänslin

Max Giesinger hinterliess einen bleibenden Eindruck in Schupfart. Foto: zvg

7000 Fans bei bester Laune kamen genossen die drei Festivaltagen von vergangenem Wochenende in Schupfart. Für einen fulminanten Festival-Auftakt sorgten am Freitagabend Max Giesinger, Luca Hänni und Ben Zucker. Giesinger liess es sich nicht nehmen, von der Bühne herabzusteigen und sich ein Bad im Publikum zu gönnen. Bei den Fans kam das sehr gut an

Der folgende Abend gehörte den Cowgirls und -boys. Und irgendwie wie praktisch immer Truck Stop. Die Norddeutschen waren bereits zum 33. Mal im Fricktal. Allerdings war Schlagzeuger Teddy Inglin das letzte verbliebene Gründungsmitglied auf der Bühne. Auch Rick Monroe begeisterte das Publikum.

Am Sonntag war dann Zeit für eine Schlagerparty. Stargast DJ Ötzi drückte aufs Gaspedal. Vincent Gross, Sonja Liebing und die jungen Zillertaler taten es ihm gleich. Das 39. Schupfart Festival findet am 22. September 2023 statt.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

