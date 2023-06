Von Geschlecht bis Sprache – Nach diesen Kriterien werden die Basler Erstklässler auf die Schulen verteilt Rund 1500 Kinder kommen in Basel jedes Jahr neu in die Primarschule. Bei der Wahl von Schulhaus und Klasse dürfen auch die Eltern mitreden. Das führt teils zu absurden Situationen. Sebastian Schanzer

Ein grosser Tag: Ausgerüstet mit einem nagelneuen Schulsack, geht ein Mädchen zum ersten Mal in die Schule. Archivfoto: Kostas Maros

Lisa Roth (Name geändert) hat den Brief der Schule noch gar nicht aus dem Briefkasten geholt, da poppt bereits eine Whatsapp-Nachricht auf ihrem Handy auf: «Kommt Deiner auch ins 1a?» Mit «Deiner» ist ihr Sohn gemeint, der im August vom Kindergarten in die Primarschule übertritt. Absenderin der Nachricht ist die Mutter seines besten Kindergartenfreundes. Am Abend weiss Lisa Roth dann: Ihr Sohn kommt in die Klasse 1b. Alle seine Freunde kommen ins 1a oder wurden einem anderen Schulhaus im Quartier zugeteilt.

Jetzt macht sich Roth Sorgen. Der Kleine tue sich doch so schwer, Freundschaften zu schliessen, sich zu öffnen. Wird er für die nächsten sechs Jahre unglücklich und allein sein? Was sie erst später erfährt: Offenbar sollen andere Eltern auf dem Anmeldeformular unter «Bemerkungen» explizit Wünsche geäussert haben, die von den Schulbehörden erfüllt wurden – Wünsche bezüglich Schulstandort, Klassen-Gspänli oder Lehrperson ihrer Kinder. Roth fragt sich nun: Soll sie sich wehren?

Entscheide können rechtlich nicht angefochten werden

Dass der Übertritt in die Primarschule ein grosser Schritt im Leben eines Kindes ist und dass viele Eltern entsprechend versuchen, diesen Übertritt möglichst sanft zu gestalten, weiss auch Doris Ilg, die stellvertretende Leiterin Volksschulen im Erziehungsdepartement (ED) Basel-Stadt. In ihrem Büro am Kohlenberg 27 werden jedes Jahr rund 1500 Kinder den verschiedenen Primarschulstandorten zugeteilt, an denen die Knirpse für die kommenden sechs Jahre unterrichtet werden.

Und hier werden auch die Notizen der Eltern auf den Anmeldeformularen erfasst. Schulleiter und Schulleiterinnen, die jeweils von Mai bis Mitte Juni die Zuteilung in die einzelnen Klassen ihrer Schule vornehmen, müssen von diesen Notizen Kenntnis haben und sie gegebenenfalls in die Planung einbeziehen. «Wir lesen jede einzelne Bemerkung sorgfältig durch und erfassen sie digital», sagt Ilg. Sie stellt aber auch klar: «Eltern können Schulhaus oder Klasse ihrer Kinder weder selbst bestimmen noch können sie rechtlich Rekurs gegen die entsprechenden Entscheide einlegen.»

Die Zuteilung zu den verschiedenen Standorten verläuft nach fixen Kriterien. Die 24 Primarschulhäuser in Basel müssen ihren Kapazitäten entsprechend gefüllt werden, die Klassengrössen ausgewogen und der Schulweg für jedes Kind zumutbar sein.

1500 Stecknadeln statt teures Computerprogramm

Anhand von Daten der Einwohnerkontrolle und den von den Eltern ausgefüllten Anmeldeformularen erfasst die Abteilung Volksschulen des ED die Wohnadresse jedes einzelnen Kinds, das im kommenden Schuljahr in die erste Klasse eintritt. Jedes Haus innerhalb einer bestimmten Fläche auf dem Basler Stadtplan ist wiederum einem Schulhaus im Quartier zugeordnet. Diese digitalen Daten ermöglichen eine erste Grobzuteilung und eine Einschätzung der Anzahl erste Klassen pro Schule.

Zwischen den einzelnen Flächen gibt es allerdings Schnittstellen, bei denen verschiedene Standortzuteilungen möglich sind und die sich bisweilen auch verschieben können, etwa wenn ein neues Schulhaus gebaut wurde. Im Grundsatz gilt: Kinder gehen dort in die Schule, wo sie wohnen – idealerweise in das nächstgelegene Schulhaus.

Vom Ideal muss die Planung allerdings regelmässig abweichen. Besucht ein Kind nachmittags eine Tagesstätte in einem anderen Quartier oder sind einem Schulhaus aufgrund von Zuzügen und Neubauten mehr Kinder zugeteilt, als es überhaupt aufnehmen kann, kommt es zu Verschiebungen – auf die Grobeinteilung folgt zwischen März und Mai deshalb die auf das einzelne Kind abgestimmte Feinarbeit.

Noch heute kommt dabei in Basel-Stadt eine Technik zum Tragen, die angesichts der fortschreitenden Digitalisierung erstaunt. Über einen Rahmen von etwa einem Quadratmeter wird der Ausdruck eines aktuellen Stadtplans gespannt. Exakt am Wohnort jedes einzelnen Kinds, das neu in die Primarschule kommt, steckt auf dieser Karte ein «Güfeli», eine Stecknadel. Entscheidend ist, welche Farbe die Stecknadel bekommen soll, denn diese verrät den Schulstandort, welchem das Kind zugeteilt wird.

Doris Ilg nutzt für die individuelle Feinarbeit nach wie vor grosse Stadtpläne mit farbigen Stecknadeln. Foto: Lucia Hunziker

Versteckt sich in einer Gruppe von hellgrünen Nadelköpfen ein einzelner roter, dann heisst dies: Das Kind besucht die Schule an einem anderen Standort als seine Nachbarn im Quartier. Mögliche Gründe dafür gibt es viele: Bereits die Geschwister besuchen eine weiter entfernte Schule im Quartier, die nächstgelegene Schule hat zu wenig Platz, das Kind wird nachmittags an einem anderen Ort als dem Wohnort betreut, oder das Kind benötigt ein spezielles Angebot. Manchmal entspricht eine solche Umplatzierung dem expliziten Wunsch der Eltern, manchmal aber auch nicht.

«Ich kenne fast bei jedem Güfeli die Geschichte, die dahintersteckt», sagt Doris Ilg, die seit vielen Jahren bei der Abteilung Volksschulen für die Schulzuteilungen verantwortlich ist. Dieses System sei äusserst präzise, gut nachvollziehbar und übersichtlich und führe seit Jahren zur Zufriedenheit fast aller Beteiligten, so Ilg. Beispielsweise lasse sich der genaue Schulweg jedes Kinds auf der Karte genau nachzeichnen. Auch falls einer Schule zu viele Kinder zugeteilt würden, erkenne man so schnell, welche Kinder umgeteilt werden könnten. «Mit dieser Sorgfalt und dem Anspruch nach individueller Beurteilung kann meines Wissens derzeit kein gängiges Computerprogramm diese Aufgabe abschliessend erledigen», ist Ilg überzeugt.

Es geht auch um Gleichbehandlung

Auch bei der Klassenbildung gibt es für die Schulleitungen Vorgaben: Das Verhältnis der Anzahl Buben und Mädchen in der Klasse soll ausgewogen sein, ebenso sollen Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch möglichst gleichmässig auf die einzelnen Klassen verteilt werden. Eine Klasse darf zudem die Anzahl von 25 Kindern nicht überschreiten, und wenn möglich soll kein Kind innerhalb einer Kindergartenklasse allein einer neuen Primarschulklasse zugeteilt werden. «Die Einhaltung dieser Kriterien gewährleistet auch die Gleichbehandlung der Kinder», so Ilg.

Trotzdem: Auch unter Berücksichtigung all dieser Kriterien bleibt bei der Zuteilung Spielraum für die Anliegen der Eltern, wie Philip Kaeser, Schulleiter der Primarschule Gotthelf – der grössten in Basel –, betont. Die Klassenbildung obliegt in Basel den Schulleitungen, die diese durchaus unterschiedlich handhaben. «Wir richten uns einerseits nach den Empfehlungen der Kindergarten-Lehrpersonen und Heilpädagoginnen. Für uns ist es andererseits aber eminent wichtig, dass wir auch die Erziehungsberechtigten bei der Planung mit im Boot haben.» Deshalb versuche man – wenn möglich – Elternwünsche zu erfüllen.

Eltern sollen ihren Kindern vertrauen

Das gleicht bisweilen einer Quadratur des Kreises. «Es kommt vor, dass sich regelrechte Wunschketten bilden, die wir durchbrechen müssen», sagt Kaeser. «Etwa wenn das eine Kind mit dem anderen in die Klasse kommen soll, dieses wiederum unbedingt mit einem dritten, vierten und fünften zusammenbleiben will und dann alle noch möglichst von der einen Lehrperson unterrichtet werden sollen, von der man gehört hatte, dass sie gut sein soll.»

Kaeser sucht in solchen Fällen jeweils das Gespräch mit den Eltern. «Sie müssen sich dann entscheiden: Ist das Gspänli wichtiger oder die Lehrperson? Und welches Gspänli ist das wichtigste?» Manchmal komme es auch vor, dass sich zwei Kinder vor Schulbeginn plötzlich noch verkrachten und eine lange Begründung eines Elternpaars komme, warum ihr Kind bitte doch nicht in dieselbe Klasse kommen solle, ergänzt Doris Ilg. «Das führt teils zu absurden Situationen: Die Eltern des einen Kinds wollen unbedingt eine gemeinsame Zuteilung, die Eltern des anderen auf keinen Fall.»

Was sich Schulleiter Kaeser in solchen Fällen von den Eltern wünscht, ist ein Grundvertrauen gegenüber der Schule, aber auch gegenüber dem Kind. «Wenn ich als Vater eine Lehrperson oder eine gewisse Konstellation von Kindern in der Klasse besonders toll finde, heisst das noch lange nicht, dass mein Kind das genauso sieht», sagt er. Zudem könnten sich auch Dynamiken innerhalb einer Klasse entwickeln, die nicht vorhersehbar seien.

Kritische Rückmeldungen sind eher rückläufig

Um das gewünschte Grundvertrauen steht es heute allerdings gar nicht so schlecht: Nach der Standortzuteilung Mitte Juni hat die Abteilung Volksschulen lediglich 38 kritische Rückmeldungen von Eltern bekommen. «Bei rund 1500 Zuteilungen sind das etwas über 2,5 Prozent. Dieser Wert ist deutlich tiefer als noch vor Jahren», so Ilg. Und: Immer wieder komme es tatsächlich vor, dass aufgrund von veränderten Fakten auch eine Neuzuteilung vorgenommen werden könne.

Lisa Roth, die besorgte Mutter, hat sich nach einem Gespräch mit der Kindergärtnerin ihres Sohnes entschieden, nichts zu unternehmen. «Sehen Sie es als Chance», soll ihr die Pädagogin gesagt haben. «Der packt das schon.»

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.