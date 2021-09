Kairat Almatys Stürmer Vagner Love – Nach diesem Exzentriker hat sich sogar eine Popband benannt Der Brasilianer ist bekannt für Sexgeschichten und jede Menge Tore im Dress des ZSKA Moskau. In der Conference League trifft der 37-Jährige auf den FC Basel. Samuel Waldis

Am Donnerstag zu Gast im St.-Jakob-Park: Vagner Love, der brasilianische Stürmer von Kairat Almaty (hier im Trikot seines brasilianischen Ex-Clubs Corinthians). Foto: Jam Media / Getty Images

Vor neun Jahren war der brasilianische Fussballer Vagner Love auf dem Cover des Männermagazins «Playboy». Ohne Bild, das war für eine Frau reserviert. Aber mit einem Zitat aus dem Interview, das er dem Heft gegeben hat. Es geht ungefähr so: «Ein Mann muss nicht dreimal Liebe machen in einer Nacht. Sondern einmal richtig schön.»

Love war zum Zeitpunkt des Interviews gerade aus Russland nach Brasilien zurückgekehrt, um ein Jahr bei Flamengo Rio de Janeiro zu spielen. Für Flamengos Präsident Eduardo Bandeira de Mello war Love der beste Spieler im Kader. Er verkaufte ihn nur deswegen wieder an den ZSKA Moskau, weil sein Club unbedingt Geld brauchte.

Also kehrte Love nach Russland zurück. Hier trug er das Haar lang, geflochten zu dünnen Zöpfen, bald blau, bald rot. Hier ist er zur Marke geworden. Hier, beim ZSKA Moskau, hat in der postsowjetischen Zeit keiner öfter getroffen als er. 124 Tore gelangen Love, hinter ihm liegt Seydou Doumbia (95) auf Rang 2.

«Zu Hause gab es nicht viel zu tun. Also hatte ich einfach die ganze Zeit Sex. Ich glaube, dass ich auf dem Feld deswegen so entspannt und gelassen war.» Vagner Love über seine Zeit beim ZSKA Moskau

Love war in Russland Meister, Cupsieger und hat 2009 den Uefa-Cup gewonnen. Er spielte in China, in der Türkei, war Torschützenkönig in Russland, der Türkei und im Uefa-Cup. Zudem hat er mit Brasilien zweimal die Copa America gewonnen; an der Seite der Ronaldinhos, Robinhos, Kakás.

Das alles sind Eckpfeiler einer grossen Fussballkarriere. Gross genug, dass sich in Deutschland die Popband Wagner Love nach dem Brasilianer benannt hat. Und gross genug, um als Gaststar in Musikvideos aufzutreten.

Aber Love hat es nie zu einem richtig grossen Verein geschafft. Sven-Göran Eriksson wollte ihn zu Manchester City holen. Der Transfer scheiterte. Das Fussballportal Futbolgrad schrieb einmal: «Seine Fähigkeiten sind offensichtlich, aber die Frage bleibt unbeantwortet, ob der Brasilianer die physischen und mentalen Voraussetzungen mitbringt, um tagtäglich gegen die Besten zu bestehen.»

Heute ist Love 37 Jahre alt und spielt in Kasachstan bei Kairat Almaty, dem Gegner des FC Basel in der Conference League. Von den grossen Stadien hat sich Love also verabschiedet. Und sein Vertrag in Kasachstan läuft im Dezember aus.

Szenen aus der brasilianischen Nationalmannschaft: Dani Alves und Vagner Love (rechts) feiern ein Tor gegen Argentinien an der Copa America 2007. Foto: Fernando Llano (Keystone) 2006 war Vagner Love (rechts) schon einmal im St.-Jakob-Park. Im Freundschaftsspiel Brasilien gegen die Schweiz kam er im Gegensatz zu Teamkollege Ronaldinho (links) jedoch nicht zum Einsatz. Foto: Georgios Kefalas/Keystone 1 / 2

Die Bühne ist kleiner geworden, das Leben ruhiger. Vor zwei Jahren ass er in Dubai bei Ribérys Gold-Steak-Grilleur, bei dem offenbar jeder Fussballer einmal gewesen sein muss. Sonst gibt sich Love in den sozialen Medien als Familienmensch, als Fussballprofi, der auch in den Ferien am Strand trainiert und für alle seine Vereine zuverlässig Tore abliefert.

Seinen Namen verdankt er einem romantischen Moment vor einem Spiel

Weit weg sind die Momente seines Lebens, als er wegen mutmasslicher Kontakte zum Drogenmilieu auf der Polizeiwache war. Oder seine Geschichten aus der Zeit als Single: Er will mit 14 eine Freundin gehabt haben, die 25 war. Später soll er Orgien gefeiert und sich mit einer Pornodarstellerin gefilmt haben. Über seine Zeit in Russland sagte er einmal: «Zu Hause gab es nicht viel zu tun. Also hatte ich einfach die ganze Zeit Sex. Ich glaube, dass ich auf dem Feld deswegen so entspannt und gelassen war.»

Seinen Ruf hat sich der Brasilianer früh erarbeitet. Aus dem bürgerlichen Namen Vagner Silva de Souza ist Vagner Love geworden, weil er als junger Fussballer kurz vor einem Spiel einen romantischen Moment verlebt hatte. Der «Daily Star» zitiert Love dazu so: «Ich habe das nur einmal in meinem Leben gemacht und würde es keinem empfehlen, der am Anfang seiner Karriere steht. So kam es zu meinem Namen. Es war ein Fehler, der an mir hängen geblieben ist.»

Am Donnerstag spielt Vagner Love mit Kairat Almaty im Basler St.-Jakob-Park. Aus Sicht des FC Basel muss er ja nicht gleich dreimal treffen in diesem einen Spiel. Höchstens einmal richtig schön.

Samuel Waldis schreibt über Menschen im Sport. Freischaffend für Tamedia und andere, früher für die TagesWoche (†2018). @samswald

