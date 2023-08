Knatsch um Leihvelos – Nach Diebstählen: Pick-e-Bike geht im Klybeck gesonderte Wege Wer im Klybeck ein Pick-e-Bike mietet, ist an eine Station gebunden. Das Unternehmen betreibt dort und in Kleinhüningen keinen Freefloating-Service. Es verstosse damit gegen Auflagen des Kantons, bemängelt GAB-Grossrätin Heidi Mück. Tanja Opiasa

Velos des Unternehmens Pick-e-Bike können im Klybeck und in Kleinhüningen nur an fixen Stationen gemietet werden. Foto: Dominik Plüss

Mit dem E-Velo bis zur Haustür? Für die Pick-e-Bike-Kunden aus den Basler Bezirken Klybeck und Kleinhüningen liegt dieser Service nicht drin. Das Sharing-System wird dort an Stationen gebündelt und nicht wie auf dem restlichen Kantonsgebiet stationslos, also «freefloating» angeboten. Die Kunden müssen ihr Mietvelo also an einer Station zurückgeben statt an einer x-beliebigen Stelle.

«Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil unsere Bikes in der Vergangenheit in diesen Gebieten vermehrt von Diebstählen und Vandalismus betroffen waren», sagt Pick-e-Bike-Sprecher Axel Kiefer auf Nachfrage der BaZ. Die Basler Polizei konnte zu Diebstählen oder Sachbeschädigungen an Pick-e-Bike-Fahrzeugen keine Auskünfte geben. Wie lange die Umstellung bereits in Kraft ist, will Kiefer nicht kommentieren. Unbemerkt ist sie aber nicht geblieben – GAB-Grossrätin Heidi Mück bringt die Frage nach dem Service von Pick-e-Bike vor den Grossen Rat.

«Unser Quartier wird benachteiligt, was die Versorgung mit Pick-e-Bikes anbelangt», sagt Heidi Mück, selbst wohnhaft im Klybeck. Damit werde ein ganzer Stadtteil stigmatisiert, sagt Mück, als die BaZ sie mit Kiefers Begründung, die Bikes seien vermehrt abhandengekommen, konfrontiert. In ihrer schriftlichen Anfrage bittet sie den Regierungsrat, ihre Fragen zum Service von Pick-e-Bike zu beantworten. Dazu bewogen habe sie die Vermutung, dass das Klybeck und Kleinhüningen vom Sharing-Netz ausgeschlossen würden, so Mück. Sie sieht dahinter einen Verstoss gegen die Auflagen des Mobilitätsfonds des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD). Dieses hat für das Start-up-Unternehmen vor zwei Jahren 150’000 Franken Unterstützungsgelder gesprochen.

Verstösst Pick-e-Bike gegen Auflagen des BVD?

«Verstösst die Pick-e-Bike AG damit nicht gegen die Auflagen zur Vergabe der Gelder aus dem Mobilitätsfonds?», fragt Mück in ihrem Schreiben. In ihrem Vorstoss vom 8. August wirft Mück Pick-e-Bike vor, das Klybeck und Kleinhüningen nicht abzudecken. Ihre Informationen entnehme sie einer auf der Website von Pick-e-Bike aufgeschalteten Karte, schreibt sie. Eine Nachfrage bei Pick-e-Bike zeigt jedoch: Der Sharing-Service ist im Quartier vertreten, allerdings an vier fixen Stationen statt freistehend im Quartier.

«Das ist auf der Website von Pick-e-Bike nicht ersichtlich», sagt Mück auf Anfrage der BaZ. Sie nutze die App nicht selbst, sei aber täglich im Quartier unterwegs und habe die Stationen nicht gesehen. Sie räumt zwar ein, dass dies die Ausgangslage für ihren Vorstoss verändere. Mück hält jedoch daran fest, dass sie auf keinen Fall wolle, dass ihr Quartier stigmatisiert werde oder Anwohnende ausgegrenzt würden. Genau dies sei aber mit dem Wechsel vom Freefloating-Service zu einem stationären Betrieb erfolgt, sagt Mück.

Das BVD sei bisher nicht auf die Pick-e-Bike AG zugekommen, sagt Kiefer und betont: Mit dem Einsatz von selber entwickelten Bikes habe der Missbrauch abgenommen. Man werde das Modell Freefloating im Gebiet Klybeck-Kleinhüningen zeitnah prüfen. Das BVD wollte keine Stellung nehmen.

