Alles zur Niederlage in St. Gallen – Nach der Pause spielt der FCB ohne Druck, Ideen und Kompaktheit

Basels Thierno Barry sieht in der 69. Minute die Gelb-Rote Karte – und Lukas Görtler erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer für den FC St. Gallen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Vor dem Spiel

In der Vorbereitung sagte Timo Schultz, die Basler würden in der neuen Saison meist in einem 4-3-3 oder in einem 3-4-3 auflaufen. Beim ersten Saisonspiel in St. Gallen lässt sich die Formation des FCB dann am ehesten zwischen einem 4-4-2 und einem 4-2-3-1 interpretieren: Vorne im Sturm spielt Neuzugang Thierno Barry, ein paar Meter hinter ihm agiert Jean-Kévin Augustin.

Auch zwei weitere Neuzugänge haben es direkt in die Basler Startformation geschafft: Finn van Breemen steht in der Innenverteidigung an der Seite von Arnau Comas und Jonathan Dubasin besetzt zu Beginn den linken Flügel. Einzig Dominik Schmid sitzt zunächst auf der Ersatzbank.

Die erste Hälfte

Mit einem Freistoss kurz vor der Halbzeit erzielt Fabian Frei das zwischenzeitliche 1:1 für den FCB. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Das Spiel beginnt, wie Spiele in St. Gallen oft beginnen: Mit vielen Aktionen auf beiden Seiten. Ein Schuss von Witzig (3.), ein Pfostenschuss von Dan Ndoye, nur ein paar Sekunden später dann eine riesige Konterchance der Gastgeber (6.) und ein Pfostenschuss der St. Galler (24.). In Sachen Ballbesitz ist das Spiel ausgeglichen und auch die Basler kommen – meist über Ndoye auf der linken Seite – in die offensive Zone.

Es ist ein Fehler von Marwin Hitz, der den FCSG in Führung bringt: Eine Flanke von Quintillà lässt der Goalie nach vorne zu Geubbels abprallen (36.). Aber der FCB kann kurz vor der Halbzeit ausgleichen, ebenfalls durch einen Standard und dank Mithilfe des Gegners: Der ehemalige Basler Julian von Moos fälscht einen Freistoss von Frei mit dem Rücken ins eigene Tor ab (45.).

Die zweite Hälfte

Lukas Görtler (Rückennummer 16) bejubelt den Siegtreffer der St. Galler in der 86. Minute. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

St. Gallen nutzt die Pause, um sich vom späten Ausgleich der Basler zu erholen. Und die Gastgeber sind es dann auch, die die zweite Halbzeit bestimmen. Das Team von Peter Zeidler ist aggressiver, engagierter und konsequenter, während die Basler nicht mehr so kompakt stehen. Besonders im Mittelfeldzentrum haben die Gastgeber klare Vorteile gegenüber dem FCB.

Danach hilft es den Ostschweizern, dass Thierno Barry in der 69. Minute, nach einem Foul an Mattia Zanotti, mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wird. St. Gallen bestimmt die Partie, erhöht den Druck und erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer: Lukas Görtler trifft aus 18 Metern, wobei sein Schuss noch leicht von Van Breemen abgefälscht wird.

Der Knackpunkt

Thierno Barry verlässt nach seiner Gelb-Roten Karte das Feld. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Timo Schultz sagt nach dem Spiel, dass die Gelb-Rote Karte gegen Thierno Barry nicht der einzige Grund für die Niederlage gewesen sei. Sein Team habe schon vor dem erneuten Foulspiel des Stürmers nachgelassen und mehrere Dinge vermissen lassen. Aber natürlich sieht auch der Trainer, dass der Druck nach dem Platzverweis des Neuzugangs noch grösser wird.

Für den 20-jährigen Franzosen ist es ein denkbar schlechter Auftakt bei seinem neuen Club: Schon vor dem Platzverweis hat er kaum geglückte Aktionen. Und nun wird er dem Team im zweiten Liga-Spiel bereits gesperrt fehlen. So hat Barry sich seine ersten Wochen in der Schweiz sicher nicht vorgestellt.

Die Unparteiischen

Schiedsrichter Fedayi San übersah im Spiel zwischen Basel und St. Gallen das harte Foul von Abdoulaye Diaby an Jonathan Dubasin. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Wenn es um die Leistung eines Schiedsrichters geht, geht es häufig um die sogenannte «Linie». An ihr können sich die Spieler auf dem Feld orientieren, was erlaubt ist und was nicht. Sie dient als Vorgabe für den weiteren Spielverlauf. Und im Fall von Schiedsrichter Fedayi San geht es am Samstag um genau diese Linie.

In der ersten Hälfte lässt der Schiedsrichter viele Aktionen laufen, was dem belebten, aber fairen Spiel entgegenkommt. Nur zwei Mal zeigt San in den ersten 45 Minuten die Gelbe Karte. Doch nach der Pause gibt es dann plötzlich eine Phase, in der er auch Aktionen ahndet, die vor der Halbzeit noch geduldet wurden. Da fehlt die «Linie» aus der ersten Halbzeit.

Zudem bewertet er das Foul an Jonathan Dubasin falsch: Der Basler Neuzugang muss in der 52. Minute das Feld verlassen, weil er von Abdoulaye Diaby klar mit dem Ellbogen am Kopf getroffen wird. Dafür wird der St. Galler Verteidiger von San aber nicht mal verwarnt.

Der O-Ton

Marwin Hitz spricht die Schwächen der Basler beim 1:2 gegen den FC St. Gallen klar an. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Marwin Hitz ist schon in der letzten Saison durch seine klaren Analysen nach dem Abpfiff aufgefallen. Und auch in St. Gallen wird der Torhüter deutlich, wenn es um die FCB-Leistung geht. Man habe gesehen, dass die Basler am Ball nicht die gewünschte Durchschlagskraft gehabt hätten, «besonders dann, wenn der Gegner aggressiv und hoch anläuft».

Weiter sagt Hitz: «Wir hatten sehr wenig gute Aktionen. Wir sind, bis auf den Pfostenschuss und das 1:1, selten gefährlich vors Tor gekommen. Wir hatten keine Druckphase. Wir hatten eine Idee für den Aufbau über den Aussenverteidiger, die nicht funktioniert hat, weil uns der Mut verlassen hat.»

Natürlich habe man sich für den Saisonauftakt ein anderes Ergebnis gewünscht, denn das erste Saisonspiel sei «ganz, ganz, ganz wichtig». Aber der Routinier sagt auch: «Jetzt wollen wir das erste Heimspiel gewinnen. Denn das ist auch sehr wichtig.»

Die Folgen

Nach der Auftaktniederlage in St. Gallen stehen die Basler am Donnerstag bereits vor dem ersten kapitalen Spiel der Saison: In der Qualifikation zur Conference League treffen sie auf Tobol Kostanay und werden bemüht sein, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Mit einer langen Flugreise und mehreren Stunden Zeitverschiebung könnte in Kasachstan eine heikle Aufgaben auf die Basler warten. Dazwischen empfängt der FCB im ersten Liga-Heimspiel den FC Winterthur mit Ex-Trainer Patrick Rahmen.

