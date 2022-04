Jordi Quintillà im Interview - «Nach der Pause haben wir den FCB dominiert»

Für St. Gallens Mittelfeldspieler Jordi Quintillà war das Duell gegen seinen ehemaligen Verein ein besonderes. Mit dem 2:2 ist er am Ende nur «halb zufrieden».

Die Bilanz von Jordi Quintillà beim FC Basel ist nach seinem Wechsel im letzten Sommer eine ernüchternde: 17 Partien, kein Tor, keine Vorlage. Natürlich war der Ausflug des Spaniers keine besonders erfolgreiche Zeit in seiner Karriere. Doch für den Spanier hatte das Ganze am Ende auch etwas Gutes: Immerhin hat er beim FC St. Gallen gleich wieder die wichtige Rolle im Zentrum eingenommen.

Am Sonntag nun traf Quintillà zum ersten Mal wieder auf seine ehemaligen Mitspieler, nachdem er im letzten Duell noch gesperrt gewesen war. Und man sieht gleich, dass der 28-Jährige sich an der Seite von Lukas Görtler und Victor Ruiz wohlfühlt. Er fordert die Bälle, ordnet das Spiel, behält die Übersicht.

So ist nach dem Spiel der Frust über das 2:2 auch schnell wieder verflogen, in der Interviewzone ist Quintillà schon wieder zu Spässen aufgelegt. Als Fabian Frei neben ihm auftaucht, ruft er: «Was macht der denn hier?»

Jordi Quintillà, wie war es für Sie, heute wieder gegen den FC Basel zu spielen?

Das war natürlich ein spezieller Tag für mich. Ich habe in meiner Zeit in Basel viele gute Kollegen und Freunde gefunden. Ich hatte dort eine sehr schöne Zeit und habe mich gefreut, heute wieder gegen sie zu spielen. Schade, dass wir nicht gewinnen konnten, denn wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt. Besonders in der zweiten Halbzeit.