Alles zum FCB-Spiel gegen GC – Nach der Partie fragt Alex Frei: «Was soll ich den Jungs vorwerfen?» Im letzten Pflichtspiel des Jahres verlieren die Basler 0:1 bei GC. Erneut erspielen sie sich zu wenig gute Chancen – und Adam Szalai meldet sich aus Basel zu Wort. Tilman Pauls

FCB-Trainer Alex Frei kann während des Spiels gegen die Grasshoppers nicht länger hingucken. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Vor dem Spiel

Für das letzte Pflichtspiel des Jahres rotiert Trainer Alex Frei drei neue Spieler in die Startelf: Fabian Frei, Michael Lang und Bradley Fink ersetzen Kasim Adams, Taulant Xhaka und Andi Zeqiri. Das führt dazu, dass Andy Pelmard nicht mehr auf der doch eher ungewohnten Position im zentralen Mittelfeld agieren muss und der Aushilfs- Rechtsverteidiger Taulant Xhaka wird wieder durch den zuletzt gesperrten Michael Lang ersetzt.

Zudem meldet sich kurz vor dem Spiel auch FCB-Stürmer Adam Szalai. Auf seinem Instagram-Profil schreibt er, dass er ab Montag wieder am Mannschaftstraining der Basler teilnehmen werde, nachdem er zuletzt individuell trainiert hat. «Leider musste ich mir dieses Recht vor Gericht erstreiten, weil sich der FCB dagegen gewehrt hat», schreibt der Stürmer.

Die erste Hälfte

Nach dem Spiel sagt Alex Frei, dass der FCB in der ersten Hälfte zu passiv agiert habe. Und er hat Recht. Seine Mannschaft kommt nie wirklich ins Spiel, geschweige denn gefährlich vor das gegnerische Tor, und sie leisten sich immer wieder einfache Fehler. Einen davon begeht Andy Pelmard in der 34. Minute, als sein Pass von Amir Abrashi abgefangen wird und über Tsiy Ndenge zu Renat Dadashov kommt, der das 1:0 erzielt.

Die zweite Hälfte

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte haben die Basler keine zwingenden Chancen. Nach knapp einer Stunde wechselt Frei dann dreifach: Zeki Amdouni, Liam Millar und Andi Zeqiri ersetzen Wouter Burger, Darian Males und Dan Ndoye. Spätestens ab diesem Zeitpunkt nimmt der Druck der Basler immer weiter zu. Sie erspielen sich Ecke um Ecke, am Ende sind es 21. Sie schlagen eine Flanke nach der anderen vor das gegnerische Tor, am Ende sind es 47. doch abgesehen von einem Lattenkopfball durch Noah Katterbach und einer guten Chance von Arnau Comas sind die Basler nicht wirklich zwingend. Sie haben sogar Glück, dass GC die sich bietenden Konter nicht konsequent zu Ende spielt und die Partie schon vorzeitig entscheidet.

Der Knackpunkt

Es ist eine Stunde gespielt, ungefähr, als die Basler sich in der Hälfte der Zürcher festsetzen. Der FCB ist jetzt die deutlich überlegene Mannschaft. Das Resultat? Die Mannschaft erspielt sich eine Ecke nach der anderen. Über Minuten hinweg haben die Spieler die Chance, Flanken vor das gegnerische Tor zu schlagen. Doch entweder ist GC-Goalie Justin Hammel zur Stelle oder ein Verteidiger kann die Situation klären. In diesem Moment wird klar, dass die Basler erneut viel zu viel Aufwand betreiben müssen, um zu gefährlichen Chancen zu kommen. Man spürt zum ersten Mal, dass auch diese Partie für die Basler torlos enden könnte – was sie dann auch tut.

Die Unparteiischen

Schiedsrichter Alessandro Dudic während der Partie zwischen GC und dem FC Basel. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Manchmal fragt man sich schon, was während eines Spiels eigentlich beim Videoschiedsrichter in Volketswil passiert. In der 34. Minute erzielt GC durch einen Treffer von Dadashov das 1:0. Die Spieler jubeln und die Fans feiern, bis Schiedsrichter Alessandro Dudic den Arm hebt – Abseitsposition. Kommando zurück – aber nur, bis sich der VAR meldet und Dudic am Monitor erkennt, dass doch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und man fragt sich: Wäre der VAR nicht genau dafür da, dass es dieses Hin und Zurück nicht mehr gibt? Allerdings muss man auch sagen, dass Dudic die Minuten nach dem Tor, als es auf dem Rasen hektisch wird, stets im Griff hat und die Partie nie aus dem Ruder läuft.

Der O-Ton

Am Ende fragt Alex Frei in die Runde: «Was soll ich meinen Jungs vorwerfen?» Der Basler Trainer erklärt, dass in diesem Spiel vieles gegen die Basler gelaufen sei, entweder sei der Ball noch abgefälscht worden, an die Latte geprallt oder aus sonst einem Grund nicht ins Tor gegangen. Darum fragt Frei nochmal: «Was soll ich ihnen vorwerfen, ausser, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die Hütte nicht treffen?» Dabei wird der Trainer auch wissen, dass man der Mannschaft durchaus vorwerfen kann, dass sie aus 21 Ecken und 47 Flanken gerade mal zwei gefährliche Chancen kreiert hat.

Die Folge

Das 0:1 gegen GC ist das letzte Pflichtspiel des Jahres. Für die Spieler dauert es aber noch etwas, bis sie sich in die Ferien verabschieden können. Nach ein paar freien Tagen zu Beginn der neuen Woche nimmt der FC Basel ab Mittwoch bereits die Vorbereitung im Hinblick auf das neue Jahr auf. Nach zwei Trainingswochen mit weniger intensiven Inhalten wird Alex Frei dann auf die Rückrunde hinarbeiten, zuletzt sprach er davon, neue Spielsysteme einzustudieren. Ab dem 12. Dezember haben die Spieler dann drei freie Woche, ehe die Mannschaft Anfang Januar für zehn Tage zum Trainingslager nach Marbella aufbrechen wird.

