Die Ausgangslage

Der FC Zürich feierte nach dem 2:0 in Basel am letzten Sonntag bereits die Meisterschaft. Für den FCZ geht es in den verbleibenden vier Spielen um nichts mehr. St. Gallen kann mit einem Sieg den Rückstand auf YB, das am frühen Samstagabend gegen Lugano 1:3 unterlag, auf drei Punkte verkürzen. Dies ist vor allem mit Sicht auf das Direktduell vom Dienstag interessant. In Bern könnte St. Gallen dann mit dem Drittplatzierten gleichziehen.

Der FCSG und der FCZ führen die Rückrundentabelle an. St. Gallen ist zudem eines von nur zwei Teams, das die Zürcher seit Oktober in der Super League schlagen konnten.