Selbstunfall in Läufelfingen

Bei einem Selbstunfall in Läufelfingen ist ein 26-jähriger Autofahrer verletzt worden. Er musste in ein Spital gebracht werden.



Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der unteren Hauensteinstrasse in Läufelfingen, wie die Baselbieter Polizei am Sonntag mitteilte. Der Personenwagen sei in einer Rechtskurve aus bislang noch ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geprallt.

Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.