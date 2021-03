Basler Monatswetter – Nach der Kältewelle kam der Frühling Grosse Temperaturunterschiede zeichneten den Februar, den letzten Wintermonat, aus. Ambros Werner

Im Eichenwald beim Schloss Wildenstein am letzten Tag des Monats. Foto: Pascale Schorno

Der vergangene Februar war trotz der Kältewelle im zweiten Monatsdrittel drei Grad wärmer als während der klimatologisch relevanten Normperiode von 1961–1990. Ein permanenter Hochdruckeinfluss ab der Monatsmitte sorgte für viele Sonnenstunden, sodass der letzte Wintermonat trockener als während der Referenzperiode ausgefallen ist.

Im Verlauf des ersten Monatsdrittels war die Witterung in Basel bestimmt von Tiefdruckgebieten. Luftmassen aus Westen sorgten für milde Temperaturen und fast täglichen Niederschlag. Kräftige Höhenwinde brachten am 5. und 6. Februar zudem grosse Mengen Saharastaub mit sich und färbten den Himmel über der Nordwestschweiz gelblich. Ab dem 8. Februar wurden vermehrt Luftmassen aus dem nördlichen Sektor wetterwirksam, und am 9. und 10. Februar fiel in Basel Schnee. Am Morgen des 11. Februar betrug die Neuschneedecke beim Messstandort in Binningen 11 Zentimeter. Ab dem 10. Februar sorgte ein Hochdruckgebiet über Nordeuropa für eine eisig kalte Bise, sodass der Schnee bis zum 16. Februar liegen blieb.