BVB-Mitarbeiter vor Gericht – Nach der Hausdurchsuchung ging er wieder arbeiten Ein Kaderangestellter der Basler Verkehrsbetriebe richtete sich zu Hause eine eigene Betriebszentrale ein. Als die Staatsanwaltschaft aufkreuzte, brach für den Mann eine Welt zusammen.

Flüge im Kampfjet, ein Geschäftswagen für den Direktor und den Vizedirektor, eine Zweitwohnung und vieles mehr. Mit den Spesen ging man bei den Basler Verkehrsbetrieben jahrelang sehr locker um. Im Herbst 2021 wurden wegen Verfehlungen der damalige Direktor Jürg Baumgartner und sein Finanzchef Franz Brunner vor dem Strafgericht zu bedingten Geldstrafen verurteilt – nach einem aufsehenerregenden Verfahren.

Kein Wunder, läuteten bei der BVB-Geschäftsleitung alle Alarmglocken, als man parallel dazu von einem weiteren mutmasslichen Spesenskandal erfuhr. Ein Kaderangestellter wird des gewerbsmässigen Diebstahls verdächtigt, weil er in grossem Stil BVB-Gerätschaften entwendet haben soll. Ein weiteres Beispiel der damaligen Bereicherungskultur also?

Vor Gericht war der Fall alles andere als klar. Der angeklagte Abteilungsleiter erzählte keine Geschichte von Bereicherung und dreister Abzockermentalität. Vielmehr ging es um ein Arbeitsethos, wie es heute kaum noch jemand kennt. Und es ging ein bisschen um unerfüllte Liebe.

Immer im Einsatz – auch in den Ferien

Der 53-jährige Baselbieter hatte sich eine private Einsatzzentrale in seinem Einfamilienhaus eingerichtet. Dort standen unzählige Geräte – von der Schneefräse über Gabelstapler bis zu einem Traktor hatte der Mann alles zu Hause, was er zum Arbeiten benötigte. In seinem Garten lagerte mitunter bis zu eine Tonne Salz. Sogar eine Wetterstation – dies in Kenntnis seiner Vorgesetzten – hatte er sich eingerichtet, um jederzeit zu wissen, ob der Betrieb der Trams gefährdet sein könnte. Er habe sich jeweils den Wecker gestellt, um in der Nacht die Wetterstation zu prüfen. Und wenn nötig, begab er sich dann auf die Strecke und sorgte für einen sicheren Betrieb.

So zumindest stellte es der Mann – allerdings äusserst glaubhaft – dar. «In meinen Adern floss grünes Blut.» Er habe alles für die BVB gemacht. Die Geräte seien alle nur aus logistischen Gründen bei ihm zu Hause gestanden – damit er nicht zuerst in die Zentrale fahren musste, um einsatzbereit zu sein.

In den Mitarbeitergesprächen wurde regelmässig festgehalten, dass der Mann äusserst engagiert war. Er sei immer erreichbar gewesen – selbst in den Ferien. Sein Vorgesetzter bestätigte als Zeuge vor Gericht, dass der Beschuldigte mit Leidenschaft bei der Arbeit war. Es sei vorgekommen, dass er auch in den Ferien zu einem Einsatzort eilte, um seine Kollegen zu unterstützen.

Eine kleine Spitze gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber erlaubte sich der Beschuldigte. «Ein solches Chaos wegen Schnee und Eis wie in diesem Winter, als es zu längeren Betriebsunterbrüchen gekommen ist, hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Ich hätte sofort meinen Job verloren.»

Der Chef bescheinigte dem Kadermann aber auch eine Unfähigkeit, Aufgaben an seine Untergebenen zu delegieren. Er habe ihn immer wieder ermahnen müssen, nicht alles selbst zu machen. «Aber er sass halt lieber in der Wischmaschine, als im Büro an Konzepten zu arbeiten», sagt der Zeuge.

Ein Kündigungsgrund – aber nicht strafbar

Als der Beschuldigte im November 2021 in einem Sitzungszimmer der BVB von der Staatsanwaltschaft erwartet wurde, sei bei ihm «eine Welt zusammengebrochen», sagte der 53-Jährige. «Ich hatte nie das Gefühl, dass ich etwas Unrechtes gemacht habe.» Am nächsten Tag ging er wieder ganz normal arbeiten. Er wurde nicht etwa freigestellt, wie Onlinereports mit Verweis auf BVB-interne Quellen damals behauptete. Einzig die finanziellen Vollmachten hatte man dem Beschuldigten entzogen. Die Geschäftsleitung habe ihm damals aber deutlich gesagt, dass er bei den BVB keine Zukunft mehr habe – egal wie die Strafuntersuchung endet. Der Beschuldigte hat später selbst gekündigt und inzwischen nach mehreren Anläufen eine neue Stelle gefunden.

Das Gericht glaubte dem Beschuldigten, dass er all diese Geräte nur für die BVB bestellt hatte. Gerichtspräsident Dominik Kiener sprach zwar davon, dass das Verhalten des Mannes ein Kündigungsgrund sei. Man könne nicht einfach Firmeneigentum ohne das Einverständnis des Betriebes nach Hause nehmen. Es handle sich dabei jedoch um ein arbeitsrechtliches Problem, nicht um ein strafrechtliches. Damit der Tatbestand des Diebstahls erfüllt ist, braucht es eine Aneignungsabsicht und eine Bereicherungsabsicht. Beides konnte das Gericht nicht erkennen. «Sie betrieben eine Einsatzzentrale für die BVB im eigenen Haus. Das tönt schräg, ist aber wohl die Wahrheit», sagte Kiener. Daher kam es zum Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft, die sich vom Fall dispensieren liess, hatte eine bedingte Freiheitsstrafe von einem Jahr gefordert. Kostenlos blieb der Freispruch für den 53-Jährigen allerdings nicht. Der Mann habe die Strafanzeige mit seiner Art und Weise provoziert. Daher sei es mehr als gerecht, dass er einen Beitrag leisten müsse.

Zu einer Gerichtsverhandlung hätte es aber nicht kommen müssen, kritisierte Kiener die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft. Daher gehen sämtliche Kosten, die ab dem Zeitpunkt der Anklageerhebung entstanden sind, zulasten des Staates.

