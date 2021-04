Bettler in Basel – Nach den Welpen bringen sie die Kinder Die Basler Polizei stellt seit Ostern Bettelei mit minderjährigen Kindern fest und spricht noch von Einzelfällen. Die Kesb will in solchen Fällen gegen die Roma in Basel aber «hartnäckig» vorgehen. Daniel Wahl

Tagelanges Betteln auf der Mittleren Brücke mit einem 10- bis 12-Jährigen. Foto: zvg

Selten hatte Andrea S. derart viele Reaktionen wie jüngst, als sie ein Bild einer Bettlerin auf der Mittleren Brücke mit einem Kind (zwischen neun und elf Jahren) ins Facebook stellte und dazu schrieb: «Betteln mit Kindern ist offiziell nicht erlaubt in Basel, aber real der Fall. Am dritten Tag in Folge sitzt der Bub mit der Frau bettelnd auf der Mittleren Brücke! Trotz Meldung an die Kesb vor zwei Tagen heute wieder dasselbe Bild.» Hier werde die rote Linie überschritten.

Über 100-mal wurde ihr Eintrag geteilt. Knapp 70-mal haben ihre Facebook-Freunde den Post empört kommentiert. Andrea S. erklärt auch, wie sie ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit der Kinderbettelei spontan einer Polizeipatrouille an der Schifflände gemeldet habe und eine verstörende Antwort erhielt. «Die Polizei sagte mir, die Kesb sei orientiert, ihnen seien jetzt die Hände gebunden.» Jetzt fragt sich Andrea: «Gibt es denn keine Gesetze, die das verhindern?»