Formel-1-Supertalent Lando Norris – Nach dem Rennen hilft er den Mechanikern sogar aufzuräumen Lando Norris verzückt die Formel-1-verrückten Briten. Selbst Superstar Lewis Hamilton wünscht ihn sich als Teamkollegen. Ein Überfall sorgt nun aber für Wirbel zu Unzeit. René Hauri

Der Mann der Stunde: Lando Norris verzückt nicht nur die britischen Formel-1-Fans, sondern auch seine Konkurrenten. Foto: Keystone

Lando Norris hat nach dem EM-Final weit mehr zu verdauen als die Niederlage seiner Engländer gegen Italien. Auf dem Weg vom Wembley zu seinem Auto wurde der 21-Jährige überfallen, seine 50’000-Franken-Uhr ziert seither nicht mehr sein Handgelenk. Doch viel mehr beschäftigen ihn die Bilder jenes Sonntagabends. Zwei Männer sollen ihn gemäss britischen Medien festgehalten und beraubt haben.

Eine Woche danach versucht sich der Engländer in der Normalität. Es hilft, hat er am Grand Prix von Grossbritannien eine Menge zu tun, vieles dreht sich um ihn, die grosse nächste Motorsporthoffnung auf der Insel. Dennoch fällt ihm die Rückkehr nicht leicht. «Ich habe nicht gut geschlafen und fühle mich etwas angeschlagen. Das ist keine schöne Erfahrung, das wünsche ich niemandem», sagte er am Donnerstag. Er sei «nicht ganz in perfekter Verfassung». Ausgerechnet vor dem Heimrennen, dem Höhepunkt seiner Saison – mit Silverstone als Tollhaus mit 140’000 Zuschauern, was möglich ist, weil es die Briten so gut wie sonst kaum jemand verstehen, das Virus und dessen Mutation zu ignorieren.