Chaos in Hofstetten – Nach dem Gemeindepräsidenten wirft auch der Vize hin Untersuchungen deckten auf, dass die Gemeindeverwaltung von Hofstetten-Flüh schlecht geführt wurde. Nun gibt einer nach dem anderen den Rücktritt oder meldet sich krank. Sebastian Schanzer

Im Rahmen einer Disziplinaruntersuchung kam aus: Auf der Gemeindeverwaltung in Hofstetten-Flüh soll eine schlechte Kultur geherrscht haben. Screenshot: Google Maps

An der Gemeindeversammlung von Hofstetten-Flüh am Dienstag hat der Vizegemeindepräsident beziehungsweise der Präsident ad interim Peter Gubser seine Demission eingereicht. Das bestätigt Gemeinderätin Andrea Meppiel auf Anfrage dieser Zeitung. Über die Gründe für seinen Rücktritt habe Gubser an der Versammlung keine Angaben gemacht. Gubser selbst war vor Redaktionsschluss nicht erreichbar.