Bergrestaurant Sissacherfluh – Nach dem Blitzschlag gings blitzschnell Das Bergrestaurant Sissacherfluh hat seine Tore wieder geöffnet. Schadenssumme und das Echo aus dem Freundeskreis sind gross. Daniel Aenishänslin

Alain Göpfert kann in seiner Bergwirtschaft Sissacherfluh wieder Gäste begrüssen. Foto: Dominik Plüss

Das Bergrestaurant Sissacherfluh ist seit Mittwochmorgen wieder geöffnet, nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Blitz einschlug. «Es ist noch immer nicht ganz klar, wie der Blitz das Restaurant traf», sagt Alain Göpfert, der mit seiner Partnerin Lexi das Bergrestaurant betreibt. Wahrscheinlich aber sei, dass er in den Radiosendemast neben dem Restaurant einschlug. «Dort ging er wohl rein und kam in unserem Keller wieder raus», so Göpfert.

Den Materialschaden, den der Blitzeinschlag auslöste, schätzt er gegen 30’000 Franken. Hinzu kommen der Betriebsausfall und die Personalkosten. Kaputt gingen die Elektronik der Pumpe, die das Wasser zur Fluh hochbringt, die Kassensysteme, der WLAN-Verstärker, Drucker und das Kühllager. «Man merkt plötzlich, wie viele Geräte man hat, die wichtig sind», sagt Alain Göpfert, «vielleicht kommt noch irgendein Problem zum Vorschein, denn es ist schwierig, alles zu finden.» Nun aber laufe alles wieder wie normal.

Den Stecker gezogen

In der Nacht auf Mittwoch, als erneut Tausende von Blitzen durch die Schweiz tobten, zogen Lexi und Alain Göpfert sicherheitshalber den Stecker, damit nicht gleich der nächste Blitzschlag den Betrieb lahmlegt. «Nervlich hat einen die Situation schon mitgenommen», gesteht Alain Göpfert.

Der Blitzeinschlag löste einiges aus. Nicht nur Umtriebe für Lexi und Alain Göpfert. Täglich war Alain Göpfert am Radio zu hören oder über sein Schicksal in der Zeitung zu lesen. «Das hat uns berührt und überwältigt»: Gäste und Freunde meldeten sich in Scharen. «Sogar Freunde, die ich seit langem nicht mehr gesehen habe, fragten nach, ob wir etwas bräuchten», erzählt Göpfert, «das zeigt uns, dass wir es richtig machen.»

