Verödet die Steinenvorstadt? – Nach dem Basler Kinosterben fehlen die Ideen für das Küchlin Die Basler Kinomeile ist schon bald Geschichte, Pathé Cinema schliesst im Juni das Multiplex im Küchlin samt historischem Varieté. Die Zukunft des Basler Wahrzeichens bleibt ungewiss. Simon Erlanger

Seit über einem Jahrhundert ist das «Varieté Theater Küchlin» ein Basler Wahrzeichen. Seit vielen Jahren als Kino genutzt, beherbergte es früher das «Drummeli», das in den letzten Jahren hier auch wieder ein Gastspiel hatte. Foto: Archiv Tamedia / Nicole Pont

Nur noch wenige Wochen, und dann schliesst per Ende Juni das traditionsreiche Basler Kino Küchlin seine Tore. Das Ende einer Basler Ära war dem französisch-westschweizerischen Betreiber des Multiplex an der Steinenvorstadt nur ein paar kurze Zeilen wert: «Wir bedauern die Schliessung zutiefst, sind aber überzeugt, dass die Assetimmo-Immobilien-Anlagestiftung, die Eigentümergesellschaft, eine attraktive Neunutzung des Gebäudes finden wird» so am 30. März der CEO von Pathé Schweiz, Venanzio Di Bacco. Das ist aber noch nicht sicher.