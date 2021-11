Comic zwischen Humor und Ernst – Nach dem Attentat kam die Leere Das Basler Cartoonmuseum widmet der französischen Comiczeichnerin und der ehemaligen Charlie-Hebdo-Mitarbeiterin Catherine Meurisse eine grosse Einzelausstellung. Markus Wüest

Bildausschnitt aus der brandneuen Geschichte von Catherine Meurisse. © Catherine Meurisse, «La jeune femme et la mer», Dargaud 2021

Der Kontrast fällt auf: Diese wunderschön gemalte Landschaft, diese gekonnte Farbgebung. Und dazu in einer Sprechblase in der linken, oberen Ecke zwei deutlich comichafte Gestalten, die miteinander sprechen. Ein älterer Mann, offensichtlich ein Asiate, und eine junge Frau. Kaukasierin, wie das wohl korrekt heisst. Dieses Tableau stammt aus dem druckfrischen Bildband «La jeune femme et la mer» von Catherine Meurisse. Die 41-jährige Französin ist eine der bekanntesten Zeichnerinnen, Bildreporterinnen und Illustratorinnen ihres Landes, und das Basler Cartoonmuseum widmet ihr jetzt eine grosse Einzelausstellung.