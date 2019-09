Der FCB verteidigt seinen Platz an der Tabellenspitze

Am Ende fehlt wenig, und die Basler würden abermals mit hängenden Köpfen vom Berner Plastikrasen schleichen. Da ist ein Ball des grätschenden Sörensen, der aus kurzer Distanz über das Tor der Rotblauen fliegt. Und da ist ein letzter Eckball, den die Gastgeber so erwischen, dass die Kugel nur knapp am Pfosten vorbeistreicht. Doch mehr ist dann nicht mehr – und das Resultat bleibt bestehen: Der FC Basel erreicht beim BSC Young Boys ein 1:1. Er sichert sich einen Punkt, und er behauptet damit die Tabellenspitze der Super League.