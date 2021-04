Neue Hotel-Angebote – Nach Corona in die Badewochen Schweizer Kurhotels stellen sich auf die neue Situation ein. Die Nachfrage nach Kuren für Covid-Genesene steigt. Laura Frommberg

Der Aufenthalt in einem Kurhotel wird teils von der Grundversicherung bezahlt. Foto: PD

Noch immer steigt die Zahl der an Covid-19-Erkrankten in der Schweiz stetig an. Und das heisst: Die Zahl der Genesenen erhöht sich ebenfalls. Und die haben die Schweizer Wellnesshotels als eine neue Zielgruppe ausgemacht. Immer mehr Hotels bieten neben den bisherigen klassischen Kurangeboten auch Kuren für die Zeit nach einer Coronavirus-Erkrankung an. «Bei uns wird Ihre Kur zum Ferienerlebnis», wirbt etwa ein Hotel am Sarnersee. Zur Covid-Kur gehört ein Ausflugsprogramm, Übernachtung mit Vollpension und ein vom Arzt verordnetes Pflegeprogramm.

Ein Luxus-Kurhotel in Luzern bietet «bei Bedarf professionelle Pflege und Medizin» und wirbt für die Nach-Corona-Kuren mit einem kulturellen und musikalischen Angebot, Physiotherapie, Wellness, Kosmetik und Coiffeur.