Sportschützin Nina Christen – Olympiasieg – nach Bronze gewinnt sie nun auch Gold Eine Woche nach ihrer ersten Medaille trumpft Nina Christen jetzt ganz gross auf: Sie wird Olympiasiegerin im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch. Marco Keller

Der entscheidende Schuss zu Gold: Nina Christen ist Olympiasiegerin. Video: SRF

Der Wettkampf war an Spannung nicht mehr zu überbieten. Nina Christen zeigte sich einmal mehr nervenstark. Sie stieg als Fünfte ins abschliessende Stehendschiessen und verbesserte sich dann immer mehr. Zwei Schüsse vor Schluss führte sie mit 1,1 Punkten vor der Russin Julia Zikowa, vor dem letzten Schuss 1,3 Punkte. Mit dem letzten Schuss sicherte sie sich dann Gold! Unglaublich!

Bronze für Schützin Nina Christen «Die Tränen werden wohl später noch kommen»

Nina Christen hat damit vollendet, was sie schon vor fünf Jahren angedeutet hatte. 2016 hatte die Wolfenschiesserin, die in Immensee im Kanton Schwyz lebt, in Rio bei ihrer Olympiapremiere im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch Platz 6 belegt, was neben der Bronzemedaille von Heidi Diethelm Gerber etwas unterging. Dabei verblüffte sie im Final: Als Nummer 89 der Welt lag sie nach dem Kniend-Schiessen sogar auf Goldkurs.

Die Finalqualifikation hatte sie sich am Morgen mit grosser Nervenstärke gesichert: Nach vergleichsweise bescheidenem Auftakt in der Kniend-Position (388 Punkte) steigerte sie sich in der Liegend-Stellung (394). Im abschliessenden Stehendschiessen überzeugte sie am meisten – in der letzten Serie gelangen ihr am Schluss sogar neun Zehner in Serie.

Erfolgreichste Schweizer Olympia-Schützin

Schon vor Tokio hatte sie mehrfach Edelmetall geholt: 2014 Silber an der Junioren-WM, 2019 EM-Gold mit dem Kleinkaliber und Silber mit dem Luftgewehr, in jenem Jahr landete sie auch ihren ersten Weltcup-Sieg und gewann Gold an den European Games. Im Oktober 2016 hat sie einen der drei Ausbildungsplätze am neu eröffneten Nationalen Leistungszentrum in Magglingen erhalten – dafür brach sie sogar ihr Biologie-Studium ab, das sie unmittelbar vorher aufgenommen hatte. Christen ist in einem 50-Prozent-Pensum bei der Armee angestellt.

Sie darf an einer zweiten Medaillenzeremonie teilnehmen: Nina Christen, hier vor einer Woche nach Bronze mit dem Luftgewehr über 10 m. Foto: Tauseef Mustafa (AFP)

Dies gibt ihr eine gewisse finanzielle Sicherheit: In den Wochen vor Rio hatte sie ihr bescheidenes Einkommen noch aufgebessert, indem sie putzen ging. Fünf Jahre später ist sie die erfolgreichste Schützin der Schweizer Olympia-Geschichte – mit zwei von drei Medaillen.

