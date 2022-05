Die gewählten Nationalrätinnen und Nationalräte am Abend des 20. Oktober 2019 in Liestal (von links): Eric Nussbaumer, Sandra Sollberger, Daniela Schneeberger, Elisabeth Schneider-Schneiter, Samira Marti, Maya Graf und Thomas de Courten. Für Graf rückte nach deren Wahl in den Ständerat Florence Brenzikofer nach.

Foto: Florian Bärtschiger