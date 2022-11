Catering im St.-Jakob-Park – Nach 68 Jahren verabschiedet sich Congeli aus dem Joggeli Seit der Fussball-WM 1954 war der FC Concordia für das Catering im St.-Jakob-Park zuständig. An diesem Sonntag ist eine Ära zu Ende gegangen. Tilman Pauls

Schlangen vor der Theke: Der Congeli-Stand im Sektor A1 kurz vor dem Heimspiel gegen den FC Sion. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Noch etwas mehr als zwei Stunden bis zum Anpfiff. Hinter der Muttenzerkurve ist es ruhig, also so ruhig, wie es vor einem Heimspiel des FC Basel eben sein kann. Ein Mitarbeiter in einer grauen «Logistik»-Jacke schiebt zwei Kisten über den Asphalt und steuert zielgenau auf den mittleren der drei Stände im Sektor D zu. «Wer von euch kümmert sich um die Congeli-Schnitten?», fragt er.