Wechsel in der Gastronomie – Nach 40 Jahren: Patron übergibt Oliv an neues Wirtepaar Gregory Holzmann führte das Basler Gourmetlokal seit 1982. Auf ihn folgt nun ein Duo, das schon so manche gastronomische Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Dorothea Gängel

Im Oliv übernimmt er mit seiner Frau neu das Ruder: Wirt Mohran Jouini (l.). Küchenchef Didier Bitsch (r.) bleibt dem Lokal erhalten. Foto: Pino Covino

Dass sie ein Händchen für die Gastronomie haben, das haben Mohran Jouini und seine Frau Monika Welka mehrfach bewiesen. Anfang 2020 eröffneten die beiden das Café Luna am Spalenberg, nachdem sie es komplett neu gestaltet hatten. Im Oktober des gleichen Jahres übernahm Jouini das Grace an der Elisabethenstrasse, machte daraus das L’Ambasciatore und erhielt bereits ein Jahr später 14 «Gault Millau»-Punkte. Im April 2022 machte er das Angolo di Vino zur Bar Banca und damit zu einem Hotspot am Bankverein. Nun hat das Paar seinen nächsten Coup gelandet. Seit Anfang dieses Jahres hat es das Oliv an der Bachlettenstrasse übernommen. Ohne viel Aufhebens hat sich hier jemand zurückgezogen, der vierzig Jahre lang das Restaurant mit Kontinuität und Erfolg geführt hatte.