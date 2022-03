Abwanderung von Arbeitskräften – Nach 40 Jahren in der Schweiz ziehen sie zurück nach Portugal Luisa und Luis Fernandes gehen in ihre alte Heimat zurück. Sie sind nicht die einzigen. Was steckt hinter der Abwanderung von Portugiesinnen und Portugiesen? Alessandra Paone

Luisa und Luis Fernandes verlassen Ende April die Schweiz. Sie kehren zurück nach Portugal. Foto: Ela Çelik

Luisa Fernandes kämpft mit den Tränen. Sie erinnert sich an den Tag, an dem sie ihre damals 22 Monate alte Tochter in Portugal bei ihrer Schwiegermutter zurückliess, um zu ihrem Mann Luis in die Schweiz zu reisen. Das war vor 43 Jahren. «Und nun verlasse ich meine Tochter zum zweiten Mal», sagt die 66-Jährige und sieht für einen Moment nachdenklich zu Boden. Ende April kehrt das Ehepaar Fernandes zurück in die Heimat nach Braga, in den Norden Portugals.