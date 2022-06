Abo Neue Baustellen und Sperrungen Jetzt verschwinden die Trottoirs in der St.-Alban-Vorstadt

Am Montag wird ein erster Strassenabschnitt wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umwandlung des Gebiets in Fussgängerachsen wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Ein Überblick.