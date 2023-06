Basler Start-up – MyCamper will im Ausland wachsen Die 2015 in Basel gegründete Sharing-Plattform für Campingfahrzeuge profitiert vom allgemeinen Camping-Boom. Dorothea Gängel

Mirjam Affolter und Stefan Lieberherr von MyCamper setzen geschäftlich und privat aufs Campen. Foto: Pino Covino

Weil sein VW-Campingbus mehr Zeit in der Garage als im Freien verbrachte, kam Michele Matt, damals Student an der Hochschule Luzern, auf die Idee, diesen zur Miete anzubieten. Doch seine Suche nach einer geeigneten Sharing-Plattform verlief erfolglos. Das brachte ihn auf eine Idee. Einige Marktanalysen später und mit viel Enthusiasmus und einem Businessplan im Gepäck ging er mit seiner eigenen Plattform mycamper.ch online. Das war 2015. Heute, acht Jahre später, hat MyCamper mit Sitz in Basel in der Schweiz knapp 2500 Fahrzeuge im Angebot und ist weiter auf Expansionskurs.