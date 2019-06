Mutterschaftsstrafe für Kinderlose?

Und: Der Vergleich der Männer- und Frauenlöhne zeigt gemäss anderer Studien bereits beim Einstieg in den Arbeitsmarkt eine Lohnschere. Also auch bei kinderlosen Erwachsenen, die über die dieselben Qualifikationen verfügen und in vergleichbaren Berufen und Branchen arbeiten. Wenn wir von Lohnungleichheit reden, ist die Mutterschaftsstrafe also nur eines von vielen Phänomenen.

Aber bleiben wir dabei. Denn hier bleibt die Frage, weshalb sich die in der Studie untersuchten Länder so stark unterscheiden. Einerseits wegen ihrer unterschiedlichen Familienpolitik, zum Beispiel Dauer und Ausgestaltung des bezahlten Elternurlaubs oder Subventionen bei der Kinderbetreuung.

Damit lässt sich der Unterschied gemäss den Autor*innen der Studie aber nur zum Teil erklären. Eine weitere Ursache liegt in den vorherrschenden Normen und Rollenbildern. Je mehr Menschen in einem Land finden, dass Frauen zuhause bei ihren Kindern bleiben sollen, desto grösser die Mutterschaftsstrafe. Solange sich in einer Gesellschaft die Rollenbilder also nicht ändern, solange werden Phänomene wie die Mutterschaftsstrafe fortbestehen. Und damit wären wir wieder bei den individuellen, freiwilligen Entscheidungen, die nicht als Erklärung herhalten dürfen.

Lohnungleichheit nur auf die Entscheidungen einzelner zurückzuführen, wäre fatal. Erstens, weil die Lohnungleichheit schon lange vor der Mutterschaft startet. Und zweitens, weil die vorherrschenden Normen und Rollenbilder die individuellen Entscheidungen massgeblich beeinflussen. Da mutet es als Signal schon sehr merkwürdig an, wenn der Bundesrat nicht nur die Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub ablehnt, sondern auch den indirekten Gegenvorschlag mit einer zweiwöchigen „Auszeit“ für die Väter. Damit wird Männern eine weitere Chance verwehrt, von Anfang an eine aktive Väterrolle zu übernehmen – unabhängig vom Goodwill einzelner Arbeitgeber. Und damit vielleicht einmal das Rollenverständnis zu verändern. Das würde sich dann auch in der Haushaltskasse rechnen.

