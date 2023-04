Strafe nach Krawallen – Muttenzerkurve bleibt geschlossen – weitere Sperrungen werden diskutiert Nach den Ausschreitungen rund um den St.-Jakob-Park ist eine erste Strafe ausgesprochen worden: Beim Ligaspiel gegen YB bleiben beide Fansektoren leer. Tilman Pauls

Beim Meisterschaftsspiel zwischen dem FCB und YB bleiben am 16. April beide Fansektoren leer. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Am Dienstag kam es vor, während und nach dem Cup-Halbfinal zwischen dem FC Basel und den Young Boys aus Bern zu schweren Ausschreitungen und Angriffen auf das Sicherheitspersonal. Drei Personen wurden schwer verletzt und mussten in die umliegenden Spitäler eingeliefert werden, eine weitere erlitt bei den Angriffen mittelschwere Verletzungen.

Am Mittwoch kam es aufgrund der gravierenden Vorfälle zu einem intensiven Austausch mehrerer Parteien: der Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, Stephanie Eymann; Leitungsmitgliedern der Basler Kantonspolizei; Personen der Swiss Football League und natürlich Vertretern des FC Basel. Es ging um die Frage: «Wie müssen wir reagieren, was können wir tun?»

Am Donnerstag gaben alle Parteien dann eine erste Sanktion bekannt: Am 16. April bleiben beim Ligaspiel zwischen dem FCB und YB beide Fansektoren leer. Sowohl im Bereich der Muttenzerkurve als auch im Gästesektor sind keine Fans zugelassen. Zudem ist auch der Ticketverkauf für die Partie eingestellt worden, um zu verhindern, dass Personen aus diesen Sektoren sich am Ende in anderen Bereichen befinden.

«Die Sanktion ist die direkte Konsequenz der jüngsten Gewalteskalation» steht in der Medienmitteilung aller Teilnehmenden, «um nicht alle Stadiongängerinnen und -gänger zu bestrafen, beschränkt sich der Ausschluss auf die Fansektoren.» Kurzzeitig wurde auch eine Sperrung des gesamten Stadions diskutiert, diese Idee dann aber wieder verworfen.

Trotzdem ist allen Beteiligten klar, dass mit dieser Form der Kollektivstrafe auch Unbeteiligte betroffen sind, dessen ist sich auch der FC Basel bewusst. Trotzdem teilt er auf seiner Website mit, dass man aufgrund der gravierenden Vorfälle, der Qualität der Gewalt und angesichts der Schwere der Ausschreitungen keine andere Möglichkeit sehe, um «kurzfristig ein Zeichen» zu setzen.

Die Teilnehmenden der Sitzung vom Mittwoch sind sich einig, dass mit dieser Teilsperrung gewisser Bereiche im Stadion die Ursache der Gewalt nicht verschwinden wird. «Es braucht einen noch intensiveren Dialog zwischen allen Beteiligten und geeignete sowie nachhaltige Massnahmen, um Eskalationen jeglicher Art künftig entschieden zu verhindern», wird geschrieben.

Spiele gegen den FC Zürich und Nizza

Unklar ist bisher noch, was die restlichen Spiele betrifft, die in den nächsten Tagen auf den Club zukommen. Am Samstag gastiert der FC Basel für den Super-League-Klassiker beim FC Zürich. Bisher wurden dafür keine Massnahmen beschlossen, aber die Clubs stehen im Austausch. Und dann gibt es die beiden Partien in der Conference League gegen Nizza, die ohnehin ein hohes Risikopotenzial in sich tragen.

Noch am heutigen Donnerstag soll entschieden werden, ob die Basler Fans in zwei Wochen zum Auswärtsspiel nach Frankreich reisen dürfen oder nicht.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

