FCB-Fanprotest gegen Corona-Ticketing – Muttenzer­kurve bleibt draussen – zum Teil Viele Fans verfolgen das Spiel gegen den FK Partizani Tirana nicht im Stadion. Sie befürchten, dass bei den Zutrittskontrollen persönliche Daten gespeichert werden. Martin Regenass

Der harte Kern der Muttenzerkurve verfolgt das Spiel am Donnerstag auf der Plattform hinter dem Stadion. Foto: Kostas Maros

Ein paar Feuerwerkskörper knallen auf der Plattform hinter der Muttenzerkurve beim St.-Jakob-Park. Es ist 20.15 Uhr, und auf dem Rasen des Stadions beginnt das erste Ausscheidungsspiel für die Conference League. Der FC Basel empfängt den FK Partizani Tirana.

Draussen auf der Plattform singen ein paar Hundert Fans der Muttenzerkurve «Schöllöllöllöllöööllöllöllööö». Sie trinken Bier, schauen sich das Spiel auf dem Grossbildschirm an und schwingen zwei, drei Fahnen. Sie wollen dem Spiel nicht im Stadion beiwohnen, weil sie Angst haben. Angst davor, dass bei der Kontrolle der Covid-Zertifikate ihre persönlichen Daten an den FCB, die Schweizer Fussballliga oder gar an die Polizeidirektorenkonferenz weitergegeben werden.

