Unterführung kommt – Muttenzer Bahnhof zwei Tage gesperrt Der zweite Teil der neuen Personenunterführung wird unter die Gleise geschoben. Daniel Aenishänslin

Der Bahnhof in Muttenz wird am Wochenende für den Personenverkehr nicht zugänglich sein. Foto: Nicole Pont



Das SBB-Grossprojekt «Entflechtung Basel–Muttenz» macht eine zweitägige Sperrung des Muttenzer Bahnhofs notwendig. Am Wochenende vom 3. und 4. Dezember schieben die SBB den zweiten Teil der neuen Personenunterführung am Bahnhof Muttenz unter die Gleise 1 und 2. Dabei handelt es sich um vorgefertigtes Betonelement. Gemäss den SBB werden mit dieser Baumethode die Einschränkungen im Bahnverkehr reduziert.

Unter die Gleise schieben

Für den Einschub muss der Bahnhof am Wochenende für den Personenverkehr gesperrt werden. Die Sperrung dauert vom Samstag, 3. Dezember, 1.45 Uhr, bis zum Montag, 5. Dezember, 4.00 Uhr. In dieser Zeit sind alle Perrons des Muttenzer Bahnhofs für den Personenverkehr gesperrt. Es verkehren ausschliesslich durchfahrende Züge. Als Bahnersatz verkehren Busse in Richtung Pratteln. Es ist mit längeren Reisezeiten zu rechnen.

Wer in Richtung Pratteln–Olten oder in Richtung Pratteln–Rheinfelden–Frick reisst, steigt in die Ersatzbusse nach Pratteln und dort um in den Zug. Wer nach Basel reisst, benützt die Ersatzbusse nach Pratteln und steigt dort in die S-Bahn um oder benützt den regulären Bus 47 nach Basel, Dreispitz und steigt dort um ins Tram Nummer 11.

