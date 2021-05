Wegen Grenzacherbrücke – Muttenz verzichtet auf eine von zwei Windturbinen Die Gemeinde hält nach wie vor am Projekt fest – und die Gegner am Widerstand. Andrea Schuhmacher

Statt zwei wird in Muttenz bei der Hard nur noch eine Windturbine gebaut. Foto: zVg

Die Grenzacherbrücke wurde der zweiten Windturbine in Muttenz zum Verhängnis: Die SBB wollen die Brücke bis 2026 erneuern. Die Anlage beim Standort Untere Hard hätte demzufolge erst danach gebaut werden können. Aufgrund dieser Feststellung hat Primeo Energie, die Hauptinvestorin, die Planung des zweiten Standortes aufgegeben. Das ist dem am Freitag publizierten Mitwirkungsbericht «Mutation Zonenvorschriften Landschaft, Windenergie» zu entnehmen. Nach wie vor hält die Gemeinde aber am Windkraft-Projekt fest – und die Gegner an ihrem Widerstand.

Während die Verzögerung des Projekts ausschlaggebend war, sprachen auch weitere Punkte gegen die zweite Anlage. Die Gemeinde sah ursprünglich die Möglichkeit, dass beim Standort Untere Hard die Fläche für die Montage als temporäre Rodung gelten könnte. Der Kanton verlangte jedoch eine Aufforstung auch für die nur temporär genutzten Montageflächen. Zudem hätte der Standort vermutlich aufwendigere Lösungen in Bezug auf den Schutz des Grundwassers benötigt. «Wir hätten dafür Lösungen angestrebt, aber die Brückenthematik brach dem zweiten Standort das Genick», sagt Gemeinderat Thomi Jourdan, in Muttenz zuständig für das Departement Hochbau und Planung.