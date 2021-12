Kuriose Linienführung – Muttenz unter dem Strich Das Tiefbauamt der Gemeinde zieht eine Linie des Humors an der Haltestelle Mittenza. Meinung Daniel Wahl

Einmal das Hindernis umfahren, einmal das Hindernis überfahren. Die neue Sicherheitslinie von Muttenz bei der Haltestelle Mittenza. Foto: Nicole Pont

Es gibt den Schlussstrich, den Strich im Kleinbasel und den grünen Strich, der den Strich im Kleinbasel in Schranken weisen soll. Jetzt hat auch Muttenz einen Strich. Einen weissen, der sich toleranzlos nie unterbrechen lassen will. Als hätte sich das Bodenmarkiergerät des Tiefbauamts nicht mehr stoppen lassen, als hätte diese Maschine ihre Bahn unbeirrt um und über jedes Hindernis ziehen wollen. Entlang der Bordsteinkante, dann um einen Kandelaber einer BVB-Fahrplanbekanntmachung und direkt über das Wartebänkchen an der Haltestelle Mittenza.

Derzeit rätselt Muttenz in den sozialen Medien: Handelt es sich um eine Markierung für Blinde? Oder ist es bloss eine Dekorlinie? Auf Facebook und Whatsapp sind viele Markierungen dokumentiert, die zu Lachnummern geworden sind: die Torlinien, die auf dem Fussballfeld mit Schwung um die Pfosten gezogen wurden, dümmliche Verkehrsführungen oder unvollständige Stoppmarkierungen.