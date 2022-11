Grünflächen statt Asphalt – Muttenz pflanzt 140 Bäume im Kampf gegen den Klimawandel Wegen der zusehends warmen Sommer will die Gemeinde mehr Bäume und neu auch hitzeresistente Pflanzen pflanzen. Simon Erlanger

Uralte Bäume spenden der Muttenzer Dorf- und Wehrkirche St. Arbogast seit jeher Schatten. Wegen der Klimaerwärmung sollen jetzt noch mehr Bäume gepflanzt werden. Foto: Archiv Tamedia

Muttenz will dem globalen Klimawandel die Stirn bieten. Das verkündet die 18’000-Seelen-Gemeinde in einer Medienmitteilung. Denn die Klimaerwärmung mache sich auch in der Nordwestschweiz zusehends bemerkbar. So sei der Sommer 2022 der zweitheisseste Sommer seit Messbeginn gewesen. Aber schon 2019 seien knapp 4500 Bäume im Hardwald vertrocknet, so die Gemeinde Muttenz. Ein Teil des Hardwaldes wurde damals aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Die Gemeinde Muttenz will nun aber in erster Linie die Bäume im Muttenzer Siedlungsgebiet besser vor den Auswirkungen der Klimaerwärmung schützen und mit entsprechend intensivem Aufwand pflegen. «Schliesslich spenden Bäume Schatten, und die Luft unter den Bäumen fühlt sich um 10 bis 15 Grad Celsius kühler an als die Luft daneben. Asphaltierte Strassen, Betongebäude oder Steinmauern hingegen speichern die Hitze und sorgen für hohe Temperaturen», so die zuständige Abteilung Betriebe der Gemeinde.

Die Konsequenz des diesjährigen Hitzesommers sei ein erhöhter Aufwand zum Schutz der über 1600 zu pflegenden Bäume in Gemeindebesitz. Die Mitarbeitenden der Abteilung Betriebe hätten den ganzen Sommer über Bäume, Büsche, Sträucher und Rabatten intensiv bewässert. Bei Jungbäumen seien Wassersäcke aufgehängt worden, um den Bäumen die Feuchtigkeit tröpfelnd zu geben.

Auch Weissanstriche für Bäume zählten zu den Massnahmen zum Schutz des Baumbestands. Die weisse Farbe helfe, das Sonnenlicht zu reflektieren und die Hitzeeinstrahlung zu reduzieren.

Baumpflanzungen

Als besondere Massnahme pflanzte Muttenz aber 140 zusätzliche Bäume. Hitzesommer und Trockenperioden liessen sich effizient durch mehr Bäume und mehr Grünflächen bekämpfen. «Die über 140 zusätzlich gepflanzten Bäume sind ein Schritt in diese Richtung», so die Gemeinde Muttenz. Zusätzlich solle auch die Pflanzenvielfalt vergrössert werden, insbesondere auch mit hitzeverträglichen Pflanzenarten.



