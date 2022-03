Verkehrschaos auf A18 – Muttenz: Fussgänger provoziert eine Reihe an Unfällen Am Mittwochabend kam der Verkehr auf der A18 beim Schänzlitunnel zum Erliegen – weil ein 70-Jähriger auf der Autobahn zu Fuss unterwegs war. Die Rettungskräfte mussten drei Schwerverletzte bergen. Dominic Willimann

In RichtungFahrtrichtung Delémont ereigneten sich nach dem Schänzlitunnel mehrere Unfälle. Foto: Polizei BL

Am Mittwochabend ging auf der Autobahn in A18 in Muttenz fast nichts mehr. Kurz nach 17 Uhr kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Kollisionen zwischen Personenwagen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft begab sich ein 70-jähriger Mann, als Fussgänger, aus unbekannter Richtung kurz nach dem Schänzlitunnel auf die Richtung Delémont führende Fahrbahn der A18 und sorgte so für massive Verkehrsbehinderungen.

Weiter nach der Werbung

Dies führte dazu, dass ein Lastwagen, auf dem Normalstreifen Richtung Delémont fahrend, bis zum Stillstand abbremsen musste. Nachfolgende Personenwagen mussten ebenfalls stark abbremsen. In der Folge kam es zu einer Auffahrkollision mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen und drei schwer verletzten Personen. Diese wurden nach der Erstbetreuung vor Ort durch die Rega (Lenker des zweiten Fahrzeuges) sowie den Sanitätsdienst (Lenkerin und Beifahrer des dritten Fahrzeuges) in Spitalpflege verbracht.

Im Einsatz standen Polizei, Feuerwehr, Sanität und die Rega. Foto: Polizei BL

Der 70-jährige Fussgänger konnte durch die Polizei körperlich unversehrt aufgegriffen und zur Kontrolle in ein Spital verbracht werden. Kurz nach dieser ersten massiven Auffahrkollision (Fahrbahn Richtung Delémont) kam es auf der Gegenfahrbahn zu einer weiteren Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Personen wurden dabei keine verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

Zur Bewältigung der Unfalllag /Tatbestandsaufnahme musste der Schänzlitunnel für längere Zeit in beiden Richtungen gesperrt werden. Die führte trotz signalisierter Umleitungen zu massiven Verkehrsbehinderungen im Raume Muttenz/St. Jakob. Vor Ort im Einsatz standen die Rega, der Sanitätsdienst, die Feuerwehr, ein Abschleppdienst sowie die Polizei Basel-Landschaft. Die Polizei sucht Zeugen.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.