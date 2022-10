Energiesparen – Muttenz dreht die Heizung runter Der Gemeinderat gibt bekannt, wie er einer Mangellage vorbeugen will. Dabei macht er sich Gedanken über die Weihnachtsbeleuchtungen. Daniel Aenishänslin

Im Muttenzer Gemeindehaus wird es kühler. Foto: Nicole Pont

Muttenz gibt seine Energiesparmassnahmen bekannt. Der Gemeinderat beschliesst Massnahmen, die innerhalb der gemeindeeigenen Liegenschaften und Anlagen gelten. In Räumen, die regelmässig zum Aufenthalt dienen, wird die Temperatur auf 19 Grad Celsius gesenkt. Dazu zählen werden unter anderem Büros, Verwaltungsgebäude, Schulen sowie Sportanlagen. Räume, in denen sich nicht konstant Menschen aufhalten – wie Sitzungszimmer, Korridore, WC-Anlagen – werden bis auf 17 Grad Celsius geheizt. In Gebäuden und Räumen, die nicht beheizt werden müssen, wird der Frostschutzmodus aktiviert. Das betrifft Garagen und Lagerhallen.

Elektrische Fenster- und Rollläden werden am Wochenende geschlossen. Alle übrigen Fenster- und Rollläden sollen jeweils nachts und an den Wochenenden geschlossen werden, um den Wärmeverlust zu minimieren. Beheizte Räume sollen durch Stosslüftung gelüftet werden.

Türen zwischen Räumen, die unterschiedlich beheizt werden, sollen geschlossen werden. Solange die Sicherheit nicht gefährdet wird, werden Räume, Gänge und Korridore in allen öffentlich zugänglichen gemeindeeigenen Liegenschaften weniger beleuchtet.

Weniger Licht zu Weihnachten

Der Gemeinderat macht aber auch eine Ausnahme. Die Weihnachtsbeleuchtung des Winterzaubers darf bis um 24 Uhr leuchten. Die Lichtprojektion der Weihnachtsgeschichte an die Wehrmauer und den Turm der Kirche St. Arbogast soll stattfinden. Dies von Samstag, 26. November bis Freitag, 6. Januar, jeweils von 17 bis 22 Uhr. Dazu soll die reformierte Kirche Muttenz die Scheinwerfer auf LED umrüsten.

Weiter beschliesst der Muttenzer Gemeinderat, dass der Kirchturm und die Ruine Wartenberg jeweils am Wochenende ab der Dämmerung bis 22 Uhr beleuchtet werden. Während des Weihnachtsmarkts (17. und 18. Dezember), der Weihnachtsfeiertage und an Silvester wird die Betriebszeit der Beleuchtung bis 0.30 Uhr verlängert. Auf Weihnachtsbeleuchtungen in öffentlich zugänglichen gemeindeeigenen Liegenschaften wird verzichtet.

