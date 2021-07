Zonenkonform – Muttenz blitzt am Kantonsgericht ab Die Gemeinde darf das Bundesrecht nicht vereiteln – ein Landwirt kann den geplanten Pferdestall allen Widerständen zum Trotz bauen. Thomas Gubler

Zonenkonform oder nicht? Ein Landwirt und die Gemeinde Muttenz streiten über den Bau eines Pferdestalls für Island-Ponys am Hof Wartenberg. Die Gemeinde blitzt am Kantonsgericht ab. Foto: Kostas Maros

Eine Gemeinde darf in ihrem Zonenreglement keine derart einschränkenden Bestimmungen festlegen, dass Projekte, die nach dem eidgenössischen Raumplanungsrecht zonenkonform wären, dadurch zum Scheitern verurteilt sind. Ein Landwirt darf deshalb auf seinem Betrieb einen Pferdestall mit Allwetterauslauf bauen. Die Gemeinde Muttenz ist am Mittwoch mit ihrer Beschwerde gegen das Vorhaben am Kantonsgericht unterlegen. Der Entscheid der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts Baselland fiel einstimmig mit fünf zu null.

Der genannte Landwirt betreibt auf seinem 43 Hektaren grossen Betrieb in Muttenz neben Mutterkuhhaltung eine Zucht von Island-Ponys und eine Pferdepension. Um die Pferdehaltung als Betriebszweig auf seinem stadtnahen Hof erweitern zu können, plante er – anschliessend an das bestehende Ökonomiegebäude – einen Pferdestall mit Allwetterauslauf für acht Pferde. Aufgrund der Hanglage ist zur Realisierung des Projekts eine Stützmauer entlang einer bestehenden Böschung in der Höhe von viereinhalb Metern mit Aufschüttung nötig. Die Gemeinde erhob gegen das Baubegehren Einsprache, die jedoch von der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) abgelehnt wurde. Eine Beschwerde an den Regierungsrat wurde von diesem im April 2020 abgewiesen, worauf Muttenz Beschwerde beim Kantonsgericht erhob.