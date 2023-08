Erneuerung aus Sicherheitsgründen – Muttenz bekommt neues Sprungbrett im Hallenbad Im Hallenbad Muttenz wurde im Rahmen der alljährlichen Revisionsarbeiten festgestellt, dass das Sprungbrett des 3-Meter-Sprungturms Mängel aufweist. Es muss ersetzt werden. Simon Erlanger

Sprungturm und Sprungbrett des Hallenbads Muttenz werden aus Sicherheitsgründen ersetzt. Foto: zvg



Die am Sprungbrett entdeckten Mängel seien sicherheitsrelevant, schreibt die Gemeinde Muttenz in einer Mitteilung. Darum dürfe das bestehende Brett nicht mehr genutzt werden. Es solle deshalb möglichst zeitnah ersetzt werden. «Aufgrund des Alters der Anlage, aus Sicherheitsgründen und um mögliche Synergien zu nutzen, wird gleichzeitig auch die Unterkonstruktion des Sprungbretts ersetzt», so die Gemeinde Muttenz.

Der Gemeinderat habe die Vergabe für den Auftrag für den Ersatz des Sprungbretts sowie für den Ersatz der dazugehörenden Unterkonstruktion bereits an die Firma Ebag Edelstahltechnik AG aus Alpnach-Dorf vergeben. Die Kosten sollen sich auf exakt 20’303.65 Franken belaufen.



