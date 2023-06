Bonnie & Clyde im Oberbaselbiet – Mutmassliches Einbrecher-Paar plünderte rund zwanzig Hofläden Nachdem ihn die Polizei gestellt hatte, versuchte der Mann mit 130 Stundenkilometern über einen Feldweg zu entkommen, vergeblich. Das Duo steht am Montag in Muttenz vor Gericht. Simon Erlanger

Hofläden sind einladend, aber unbeaufsichtigt und stehen oft einsam in der Landschaft. Das kann zu Diebstahl verführen. Das angeklagte Duo plünderte im Oberbaselbiet rund zwanzig dieser Hofläden. Symbolfoto: Archiv Tamedia

Rund 20 Einbrüche und Diebstähle werden einem Paar vorgeworfen, das nächsten Montag in Muttenz vor Strafgericht steht. Der 36-jährige Mann und die 35-jährige Frau sind wegen banden- und gewerbsmässigen Diebstahls, Sachbeschädigung und mehrfachen Hausfriedensbruchs angeklagt, wie die Sissacher «Volksstimme» am Donnerstag meldet.

Die beiden sind laut Anklageschrift zwischen April und August 2020 in Hofläden und Vereinslokale im Oberbaselbiet eingebrochen und haben dabei Bargeld, Lebensmittel und sogenannt nützliche Gegenstände erbeutet.

Beim ersten Einbruch in einen Hofladen sei die Beute noch gering gewesen: etwas Bargeld, zwei Glas Konfitüre und ein Paar Cervelat, so die «Volksstimme». An einem anderen Tatort hätten die zwei einen Schiffsmotor, Gasflaschen, Lampen und Benzinkanister entwendet. Aus einer Waldhütte der Einwohnergemeinde Lausen hätten sie danach eine Hängematte im Wert von 3000 Franken gestohlen. Anderswo entwendeten sie tiefgekühltes Lammfleisch, Käse und Bratwürste. Weiter liessen sie einen Notstromgenerator, Stromkabel, Benzinkanister, eine Klimaanlage und Rahmtäfeli mitlaufen.

Insgesamt 13’000 Franken Schaden

Insgesamt belaufe sich die Deliktsumme aller Einbrüche auf 11’000 Franken, dazu kommen noch 2000 Franken an Sachbeschädigungen.

Dem Mann werden ausserdem Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen, wie die «Volksstimme» berichtet. Er sei alkoholisiert im Auto unterwegs gewesen, habe die Polizei behindert und sei auf der Flucht vor der Polizei unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit 130 Stundenkilometern über einem Feldweg in Ettingen gerast.

Wegen des Besitzes einer Softair-Pistole, eines Elektroschockers sowie zweier Schlagstöcke wird ihm auch mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz vorgeworfen.



Bedingte Strafen und Bussen beantragt

Der Staatsanwalt beantragt für den Mann eine bedingte Haftstrafe von zwölf Monaten und eine Busse von 1500 Franken bei einer Probezeit von drei Jahren. Der Strafantrag für die Frau beträgt sieben Monate Haft bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie eine Busse von 500 Franken.



