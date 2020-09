Vorfälle in Kinderkrippe in Allschwil – Mutmasslicher Kinderschänder angeklagt Ein 36-jähriger ehemaliger Angestellter einer Kinderkrippe in Allschwil hat mutmasslich mit mehreren Kindern sexuelle Handlungen vollzogen. Nun hat die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung zum Fall abgeschlossen. Robin Rickenbacher

Die Liste der Anklagepunkte, welche die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am Dienstag publik machte, zeigt Schreckliches auf. Mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, mehrfache Schändung, mehrfache Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und mehrfache Pornografie; dies alles wirft die Baselbieter Stawa dem Mann vor, der früher in einer Kinderkrippe in Allschwil angestellt gewesen war. Die Strafuntersuchung gegen den 36-jährigen Deutschen ist abgeschlossen. «Wir haben vergangene Woche die Anklage beim Strafgericht überwiesen», bestätigt Michael Lutz, Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft, gegenüber der BaZ.

Es handelt sich dabei um den Fall, der im Dezember letzten Jahres publik wurde und der für grosse Bestürzung in der Region sorgte. Wie die BaZ damals aufzeigte, handelt es sich beim Angeklagten um den ehemaligen Betriebsleiter einer Krippe der schweizweiten Kita-Kette Globegarden übernommen. Der mutmassliche Täter war dabei erst kürzlich im Amt gewesen. Wie die BaZ im Zuge der Recherche erfuhr, war er erst am 1. April 2019 eingestellt worden. Dies im Rahmen der Übernahme des Standorts an der Steinbühl-Allee in Allschwil durch die Trägerschaft Globegarden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte während seiner Tätigkeit in einer Kinderkrippe in Allschwil mutmasslich mehrfach sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen hatte und diese Widerhandlungen mutmasslich teilweise auch fotografisch zur eigenen Verwendung festhielt. Der Beschuldigte befindet sich laut Lutz derzeit in Haft. Der Termin der Hauptverhandlung am Baselbieter Strafgericht steht noch nicht fest.