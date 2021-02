Positive Tests in Trubschachen – Mutiertes Virus im Kindergarten Mindestens sieben Kinder aus dem Wegmatte-Kindergarten tragen das Coronavirus in sich, fünf davon eine mutierte Variante. Sie und ihre Gspändli sowie mehrere Schulklassen müssen vorläufig daheim bleiben. Cornelia Leuenberger

Die Kindergärteler müssen im Moment allein zeichnen. Sie sind in Quarantäne. Symbolfoto: Getty Images

Jetzt hat es auch Trubschachen erwischt: Im Kindergarten Wegmatte sind – Stand Freitagnachmittag – sieben Kinder positiv auf Corona getestet worden, fünf davon tragen ein mutiertes Virus in sich. Das erklärt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion. «Der Unterricht ist eingestellt», sagt Giebel, «die Kinder sind in Quarantäne.»

Die Eltern der Trubschacher Schülerinnen und Schüler wurden am Donnerstagabend per Mail über die Corona-Fälle informiert. Die Kindergärteler aus der Wegmatte waren da schon in Quarantäne, die Jungs und Mädchen der Unter- und der Oberstufe Dorf sowie der Unterstufe im Hasenlehn-Schulhaus mussten am Freitag kurzfristig daheim bleiben. Man wolle damit, so ist dem Schreiben aus der Schule zu entnehmen, die Vernunft walten lassen und das Virus möglichst schnell stoppen. Die Kinder beider Mittelstufen hatten normal Unterricht, sie waren allesamt bereits am Mittwoch getestet worden und – mit einer Ausnahme – negativ.