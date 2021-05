Elon Musk fällt hinter VW zurück – Must have war gestern – heute ist Tesla ein gewöhnlicher Autobauer Die Nachfrage nach E-Autos zieht an. Der Elektroautopionier von Elon Musk verliert trotz Technologievorsprung kontinuierlich an Marktanteilen. Max Hägler

Immer grösser, besser, erfolgreicher, mit exorbitanten Wachstumsraten – das ist die Botschaft von Tesla-Gründer Elon Musk. In der Realität sieht es anders aus. Foto: Getty Images

Ja gut, es gab gerade einen Brand auf der Grossbaustelle, und auch einige Genehmigungen dort kommen langsamer als von Tesla erhofft. Aber insgesamt lässt sich doch sagen: Bei Berlin entsteht gerade in Windeseile eine weitere Tesla-Fabrik, die vierte dann in Deutschland. Das Model Y wird dort gebaut werden, ein Mittelklasse-SUV, erhältlich ab knapp 62'000 Franken. Und weitere Tesla-Fabriken rund um die Welt sind «in development», in Entwicklung. Alles im Plan, so erscheint es, auf dem Weg, um den zukünftigen Automarkt dieser Welt wirklich zu beherrschen und nicht mehr nur die bemerkenswerte Avantgarde zu sein.