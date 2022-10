Interview zum Faschismus in Italien – «Mussolinis Mythos lebt» Der Historiker Francesco Filippi erklärt, weshalb so viele in Italien noch immer glauben, dass Benito Mussolini Gutes getan habe. Und was dies für die künftige rechte Regierung bedeutet. Sandro Benini

Benito Mussolini (Mitte) am 28. Oktober 1922 bei der faschistischen Machtergreifung in Rom. Foto: AP

Herr Filippi, vor hundert Jahren fand Mussolinis Marsch auf Rom statt. Und bald regiert in Italien wohl Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia. Ist der Faschismus nach Italien zurückgekehrt? Der Faschismus als historisches Phänomen, das mit der Figur Benito Mussolini verbunden war, endet in Italien im Jahre 1945. Aber die Faschisten überlebten.

Wie das? Der Faschismus wurde in Italien nie historisch aufgearbeitet, zumindest nicht von einer breiten Öffentlichkeit, wie es in Deutschland mit dem Nationalsozialismus geschehen ist. Etwas, was sich mit dem Nürnberger Prozess vergleichen liesse, hat es in Italien nie gegeben. Man hat sich an den tröstlichen Gedanken geklammert, dass jene, die sich mit dem absolut Bösen, nämlich Adolf Hitler, verbündet hatten, selber weniger böse sind. Was das Überleben des faschistischen Mythos zusätzlich begünstigte, ist die Tatsache, dass Italien wie andere europäische Länder nach dem Ersten Weltkrieg in die Ära der Modernität eingetreten ist – aber im Unterschied zu den anderen Ländern geschah dies während des faschistischen Regimes.

Wie wirkte sich das aus? In Italien ist das Radio unter dem Faschismus populär geworden. Das Kino, die Geschwindigkeit, die Eisenbahn sind faschistisch konnotiert. 1946 entsteht die Italienische Republik zwar im Zeichen der Demokratie und des Antifaschismus, aber jedes Mal, wenn diese demokratische Republik eine Krise erlebt, gehen wieder die alten Gespenster um: Die Dinge hätten damals unter Mussolini besser funktioniert, die Züge seien pünktlich gewesen, wirtschaftlich sei es den Leuten besser gegangen. Der Faschismus kehrt nicht in schwarzen Hemden zurück, sondern als Krisensymptom der Demokratie. Und der Demokratie geht es nicht nur in Italien schlecht.

Entlarver faschistischer Mythen Infos einblenden Francesco Filippi. Foto: PD Francesco Filippi (1981) ist Historiker. Er hat mehrere Bücher verfasst, unter anderem über die Geschichte des Faschismus und über die italienische Kolonialgeschichte. Auf Deutsch liegt seit einigen Monaten vor: «Mussolini hat Gutes getan? Abrechnung mit einem Mythos.» Edition AV, 2022.

Wie stark sind nun die mutmasslich künftige Regierungschefin Giorgia Meloni und ihre Partei mit dem historischen Faschismus verbunden? Sie haben sich beispielsweise geweigert, die grün-weiss-rote Flamme, die historisch gesehen unbestreitbar ein faschistisches Symbol ist, aus ihrem Parteilogo zu entfernen. Meloni hat sich zwar nach langem Zögern verbal vom Faschismus distanziert, was ich zur Kenntnis nehme und nicht einfach als Lüge abtun will. Aber zumindest ein Teil ihrer Wählerschaft hat ihr nicht geglaubt.

Inwiefern? Viele italienische Faschismus-Nostalgiker haben Meloni gewählt. Das heisst nicht, dass die 26 Prozent Wähleranteil, die Melonis Partei, die Fratelli d’Italia beim letzten Urnengang im September erreicht haben, Faschisten sind. Ein Teil von Melonis Anhängern hofft, dass sie etwas begründet, was es bisher in Italien nie gegeben hat: eine moderne, demokratische konservative Partei. Und dann gibt es Angehörige einer dritten Gruppe, die Fratelli d’Italia aus einem ganz banalen Grund die Stimme gegeben haben: weil sie in der Vergangenheit schon alle anderen Parteien gewählt haben und nun in Meloni eine Alternative zum Althergebrachten sehen.

Meloni und die Fratelli d’Italia als faschistisch zu bezeichnen, bedeutet im Grunde, den historischen Faschismus zu verharmlosen. Einverstanden? Ich habe keine Zweifel, dass Meloni die Verfassung respektiert. Aber mittlere und auch höhere Kader der Partei haben eine wohlbekannte rechtsextreme Vergangenheit, allen voran der neue Senatspräsident Ignazio la Russa. Wenn man ihn als Faschisten bezeichnet, bedankt er sich, als wäre es ein Kompliment. Und er zeigt stolz die Mussolini-Büsten vor, die in seiner Wohnung herumstehen. Das beweist, dass vielen Italienerinnen und Italienern die historische Bewältigung des Faschismus egal ist.

Was ist von Giorgia Meloni zu erwarten? Als künftige Regierungschefin wird sie in einer Koalition mit zwei anderen rechten Parteien regieren, Silvio Berlusconis Forza Italia und mit der Lega von Matteo Salvini. Meloni kann also nicht alleine entscheiden. Ich erwarte aber, dass die Identitätspolitik für ihre Regierung eine grosse Rolle spielen wird. Das bedeutet etwa eine restriktivere Migrations- und Einbürgerungspolitik, Skepsis gegenüber der Homosexuellenehe und gegenüber den Forderungen der LGBTQ-Community, Verschärfung der Abtreibungsgesetze.

Warum? Weil es das einzige Feld ist, auf dem Meloni dem rechtsradikalen Teil ihrer Wählerschaft entgegenkommen kann. Ökonomisch ist Italien von der Hilfe der EU abhängig, weshalb sich bereits eine EU-freundliche Haltung der neuen Regierung abzeichnet. Aussenpolitisch wird sich Italien hüten, inmitten eines Krieges, der zum Weltkrieg werden könnte, das atlantische Bündnis zu schwächen. Es bleibt also nur die Identitätspolitik, die wenig kostet, aber die Gemüter erhitzt und Debatten und Schlagzeilen provoziert.

Welche Bedeutung hat der Marsch auf Rom für den faschistischen Mythos? Er ist der faschistische Gründungsmythos schlechthin. Auch wenn er ganz anders ablief, als es die Faschisten später behaupteten. Es war kein Triumphzug nach Rom, vielmehr hatten sich bewaffnete faschistische Schlägertrupps an verschiedenen Orten in Italien festgesetzt und warteten erst mal ab. Und Mussolini blieb vorerst in Mailand, um notfalls in die Schweiz zu fliehen. Der angebliche Marsch auf Rom war kein Putsch gegen die Institutionen. Vielmehr liessen sich wichtige Exponenten der Institutionen, des bürgerlichen Establishments und der Monarchie auf ein Abkommen mit dem Faschismus ein – im irrigen Glauben, Mussolini kontrollieren zu können.

Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel: «Mussolini hat Gutes getan? Abrechnung mit einem Mythos.» Warum lebt dieser Mythos fort? Mussolinis Mythos lebt, weil die faschistische Propaganda das Ende seines Regimes überlebt hat. Und dies, obwohl die historisch-akademische Literatur über den Faschismus in Italien sehr umfangreich und detailliert ist, wahrscheinlich ist es sogar die beste der Welt. Das grosse Problem besteht darin, dass diese Erkenntnisse nicht ins öffentliche Gedächtnis gedrungen sind. Die unsäglichen Verbrechen, die das faschistische Regime begangen hat, werden ignoriert, stattdessen zirkuliert der Mythos, dass der Faschismus auf ökonomischem, militärischem, sozialpolitischem Gebiet beträchtliche Erfolge vorzuweisen hatte. Geradezu ein Klassiker ist der Spruch: Als ER noch da war, fuhren die Züge pünktlich.

Und, waren sie pünktlich? Nein, aber immerhin gibt das Stoff für einen Witz her. Denn seitdem Meloni die Wahlen gewonnen hat, sagen einige scherzhaft: «Die Züge sind ja immer noch unpünktlich!» Es heisst auch, Mussolini hätte ein Rentensystem begründet, obwohl dieses bereits 1895 entstand – damals war Mussolini noch ein Bub. Und das Versicherungssystem zugunsten der Arbeiterschaft wurde 1919 geschaffen. Mussolini ist es gelungen, bestehende Errungenschaften als seine eigenen auszugeben und so die Rolle des gütigen Vaters zu spielen, der sich angeblich um das Wohlergehen seines Volkes sorgt.

Ist der Glaube, dass er Gutes getan hat, in Italien wirklich so verbreitet? Ja, er ist erstaunlich verbreitet. Es ist vielleicht nicht sehr angemessen, das zu sagen, aber gerade der Erfolg meines Buches ist ein Indiz dafür. Denn im italienischen Original hat der Titel kein Fragezeichen, er lautet: «Mussolini hat auch Gutes getan». Viele haben es gekauft, ohne den Untertitel zu lesen, im Glauben, dass ein Historiker ihre eigenen Überzeugungen stützt.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien bei diesem Phänomen? Sie sind sehr wichtig. Die faschistische Propaganda der 20er-Jahre war einfach, direkt, eingängig. Sie passt deshalb perfekt zu den heutigen sozialen Medien und lässt sich hervorragend rezyklieren. Mussolini funktioniert auch auf Facebook und Instagram. Aber auch die Haltung der internationalen Gemeinschaft trägt dazu bei, dass der Mussolini-Kult fortbesteht.

Bitte. Es wurde nie internationaler Druck auf die italienische Öffentlichkeit ausgeübt, sich mit Mussolinis Verbrechen auseinanderzusetzen, nicht einmal mit den Gräueln, die italienische Soldaten im Balkan oder in Afrika begangen hatten. Stattdessen entstand der Mythos von den «Italiani brava gente», den im Grunde anständigen Italienern. Man sieht den Faschismus auch ausserhalb Italiens als relativ harmlos an im Vergleich zum Nationalsozialismus. Ich gebe Ihnen dafür ein konkretes Beispiel. 1991 kam «Mediterraneo» in die Kinos, ein Film des Regisseurs Gabriele Salvatores. Er erzählt von den Liebeleien, die eine Gruppe italienischer Soldaten auf einer besetzten griechischen Insel mit einheimischen Frauen erlebt. Und obwohl die Italiener in Griechenland unsägliche Verbrechen verübt hatten, war der Film nicht nur in Italien erfolgreich, sondern gewann einen Oscar. Etwas polemisch gefragt: Was würde wohl geschehen, wenn ein deutscher Regisseur einen Film drehte, in dem harmlose Soldaten der Wehrmacht 1942 in einem weissrussischen Dorf romantische Beziehungen zur Lokalbevölkerung pflegten?

Selbst wenn Mussolini Gutes getan hätte – angesichts seiner Verbrechen ist das, wie wenn man einem Serienmörder zugutehält, seinen Hund immer rechtzeitig gefüttert zu haben. Ja, es ist wirklich paradox. Die italienischen Parteien, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, beriefen sich auf die heldenhaft konnotierte Geschichte der Partisanen, statt dazu beizutragen, die schändliche Geschichte des Faschismus öffentlich aufzuarbeiten. Das gilt auch für die Linke, die lieber in die Zukunft blickte, als sich historisch mit einer Diktatur auseinanderzusetzen, hinter die sich ein grosser Teil der Bevölkerung geschart hatte. Als das Parteiengefüge der Nachkriegszeit in den 1990er-Jahren wegen eines gigantischen Korruptionsskandals einstürzte, wurde die faschistoide Gegen-Mythologie zusätzlich gestärkt. Deshalb kann heute ein Politiker in Italien Dinge sagen, die in Deutschland das Ende seiner politischen Karriere bedeuten würden. Die wenigen Nachfahren Hitlers haben nach dem Krieg ihren Namen geändert. Und was geschieht in Italien?

Benito Mussolini im Jahre 1940 in einer seiner typischen Posen. Foto: LMS

Was denn? Hier beflügelt der Nachname Mussolini politische Karrieren. Beispiele sind die Enkelinnen Alessandra und Rachele Mussolini oder Mussolinis Ur-Enkel Caio Giulio Cesare Mussolini. Das Einzige, was sie in den Augen ihrer Anhänger politisch auszeichnet, ist die Verwandtschaft mit dem Diktator.

Bei aller Kritik und allen Vorbehalten – hat denn Mussolini auch etwas Gutes getan? Auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal täglich die richtige Zeit an. Der Faschismus hat wie jedes totalitäre System einen impliziten Pakt mit der Bevölkerung geschlossen. Er nahm ihr die Freiheit und versprach dafür soziale Sicherheit, weniger Kriminalität, ökonomischen Aufschwung. Diese Versprechen hat der Faschismus gebrochen. Alles Gute, was man ihm zuschreibt, wurde zuvor oder danach erreicht – die Autobahnen, das wirtschaftliche und kulturelle Wachstum. Der Faschismus war nicht nur totalitär und verbrecherisch, sondern auch ganz klar weniger effizient als die Demokratie.

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

