Die Frage nach dem FCB-Spiel – Muss sich Fabian Frei warm anziehen? Der Captain des FC Basel drückte gegen GC zum dritten Mal in vier Spielen die Ersatzbank. Es nahen der Herbst und die WM in Katar, die Frei nicht von zu Hause aus erleben will. Oliver Gut

Bei der bislang letzten Partie in der Startelf erlebte Fabian Frei das Sion-Debüt von Mario Balottelli – und eine 1:2-Niederlage im Wallis. Foto: Urs Lindt (Freshfocus).

Was haben das 4:2 beim FCZ, das 3:1 gegen den FC Pyunik und das 5:1 gegen den Grasshopper Club Zürich gemeinsam? Natürlich, es sind Siege des FC Basel. Aber es sind auch Siege, die ohne den Beitrag des Captains und Rekordspielers zustande kamen: Fabian Frei stand dabei nie in der Startaufstellung, sondern sass gesund auf der Ersatzbank, während sein erster Stellvertreter Taulant Xhaka jeweils die Mannschaft aufs Feld führte. In Zürich und gegen GC wurde Frei noch eingewechselt, als die Siegfrage schon geklärt war.

Das letzte Mal von Anfang an spielte der 33-jährige Routinier dazwischen – in jener Partie, die der FC Basel in Sion 1:2 verlor. Das sind die Fakten. Und sie lassen vermuten, dass sich Fabian Frei warm anziehen muss, da der Herbst naht. Warm genug, um immer mal wieder auf der Ersatzbank Platz zu nehmen. Und vielleicht auch warm genug, um die WM von der Schweiz aus als Zuschauer zu erleben: Bei aller Sympathie, die Nationaltrainer Murat Yakin für ihn hegt, ist Fabian Freis Traum von der erstmaligen Teilnahme am wichtigsten aller Fussballwettbewerbe ohne regelmässige Startelf-Einsätze beim FCB gefährdet.

Muss sich Fabian Frei warm anziehen? Ja. Die jüngsten Spiele haben klar gezeigt, dass der FCB ohne ihn besser spielt als mit ihm! Warm anziehen muss sich jeder, wenn es kalt wird. Fabian Freis Einsatzzeit mag weniger werden. Aber er bleibt auch auf dem Feld wichtig. Nein. Selbst ohne Verletzungen der internen Konkurrenz wird sich Fabian Frei bald wieder in der Startelf festbeissen. Er ist noch immer zu gut, um nicht regelmässig zu spielen. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Denn unter dem Eindruck der jüngsten Resultate gibt es für Trainer Alex Frei vorerst gute Gründe, um das in diesen Partien praktizierte 4-1-4-1 als sein primäres System zu begreifen. Ein System, in dem er Fabian Frei nicht anstelle von Xhaka zu sehen scheint und davor lieber auf dynamischere Zentrumsspieler setzt. So eben, dass gegen GC nicht der Captain, sondern der schnelle Innenverteidiger Andy Pelmard in der Pause für den fahrigen Andy Diouf eingewechselt wurde.

Andererseits ist es auch so, dass kaum ein Spieler so polyvalent einsetzbar wäre wie Fabian Fret. Und normalerweise sucht ein Trainer Wege, um seinen Captain gewinnbringend einzusetzen – anstatt sich eine Baustelle zu eröffnen, die nur im Erfolgsfall kein grosses Thema ist. Zumal Frei mit seinen Toren gegen Bröndby und Sofia massgeblichen Anteil an der wichtigen Teilnahme an der Conference League hatte.

Der FCB-Trainer betont, dass Fabian Frei riesigen Respekt geniesse und dass er sich viel mit ihm unterhalte. «Wir wissen beide, was wir abgemacht haben. Ich spüre von Fabian hundertprozentige Unterstützung und kann von meiner Seite aus nur sagen, dass ich unser Verhältnis als super wahrnehme.»

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.